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Cambio estratégico

Alianza Lima oficializa a Alejandro Schneider como nuevo entrenador en busca del tetracampeonato

El estratega argentino asumirá el mando del equipo victoriano con el objetivo de retener el título nacional. La institución busca mantener su alza deportiva tras la salida de Facundo Morando.

El entrenador argentino dirigirá Alianza Lima.
El entrenador argentino dirigirá Alianza Lima. (Difusión)

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 05/06/2026

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El club Alianza Lima oficializó la llegada del entrenador argentino Alejandro Schneider como el nuevo director técnico de su equipo femenino de vóley. Esta decisión busca consolidar el proyecto deportivo que aspira a lograr el tetracampeonato en la próxima temporada de la Liga Peruana.

Trayectoria y expectativas del nuevo estratega

Schneider, de 44 años, cuenta con un recorrido internacional destacado, desempeñándose principalmente en el vóley masculino en ligas de Europa, África y Medio Oriente. Su experiencia reciente en el club griego A.O. Foinikas Sýros respalda su capacidad técnica para liderar este equipo.

"Alejandro Schneider asumirá la dirección técnica de Alianza Lima Vóley de cara a la temporada 2026-27. ¡Bienvenido al tricampeón del voleibol peruano, profesor!", indica la publicación en redes.

Según la institución deportiva, su contratación pretende seguir la línea de trabajo establecida anteriormente. El técnico argentino deberá preparar al plantel íntimo para superar los retos en el torneo local y asegurar una participación competitiva en el próximo Sudamericano de Clubes.

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La directiva ha enfatizado que la rigurosidad táctica será el eje central de esta nueva gestión. Se espera que la metodología de trabajo del estratega permita potenciar el talento individual de las jugadoras, garantizando un rendimiento colectivo sólido frente a los desafíos deportivos del año.

El comando técnico también ha diseñado un plan de evaluación constante para monitorear el progreso físico y técnico del plantel. Este esquema permitirá realizar ajustes estratégicos en tiempo real, manteniendo la competitividad necesaria para defender el estatus del equipo como referente absoluto del voleibol nacional.

Transición técnica y renovación del equipo

La salida de Facundo Morando marca el final de un ciclo exitoso tras conquistar el histórico tricampeonato. El estratega decidió aceptar una nueva oportunidad profesional, integrándose al comando técnico del Fluminense en Brasil, dejando un precedente de alta competitividad en el club.

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La dirección deportiva, encabezada por Cenaida Uribe, ha planificado una reestructuración profunda en la plantilla. El objetivo es mantener el nivel de exigencia para afrontar la nueva etapa, con la llegada de Schneider a Lima programada para julio para iniciar los entrenamientos.

Ante ello, el conjunto de La Victoria apuesta por la experiencia internacional de Alejandro Schneider para asegurar el tetracampeonato en la Liga Peruana de Vóley. Este cambio busca consolidar la estabilidad del proyecto deportivo al mando del equipo de Alianza Lima este año.

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