Aprender RCP puede salvar vidas: 571 pacientes fueron atendidos por SAMU mediante esta técnica

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Salud

En el marco del Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), entidad adscrita al Ministerio de Salud, recordó la importancia de aprender la técnica de reanimación cardiopulmonar para salvar vidas.

571 pacientes atendidos con esta técnica

Con la aplicación de la técnica de RCP muchas vidas pueden ser salvadas ante cualquier eventualidad. Hasta la fecha, la vida de 571 pacientes con problemas cardíacos ha podido ser atendida por parte del personal del SAMU.

Los primeros minutos tras un paro cardíaco son cruciales para aumentar la probabilidad de supervivencia, por ello, es importante recordar que ante esta eventualidad se puede contactar marcando el 106 para garantizar una atención adecuada.

El director general de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias (Digtel) del Minsa, Javier Alejandro Santisteban Romero, indicó que de estas más de 500 atenciones, 458 fueron atendidas por un médico profesional, 71 lograron ser atendidas en el mismo punto de atención y 42 personas fueron trasladados por las ambulancias del SAMU a un establecimiento de salud con mayor capacidad resolutiva para recibir la atención más adecuada.

"Un paro cardiorrespiratorio puede culminar la vida de un ser humano, por lo tanto, todos los ciudadanos del país deberíamos estar capacitados para salvar estas vidas", señaló.

Aplicación de RCP

Tú también puedes aprender RCP

La entidad indica que entre enero y setiembre, SAMU ha realizado capacitaciones a más de 601 personas en RCP, tanto como a personal de salud y ciudadanos que se encuentran interesados en aprender esta técnica. Es importante recalcar que la aplicación de RCP en el momento brinda una rápida acción pre hospitalaria para ayudar a salvar muchas vidas.

El SAMU recomendó tres aspectos en el accionar ante un paro cardíaco: identificación de una parada cardíaca, activación de la ayuda a través del número telefónico 106, y el inicio del RCP, haciendo énfasis en que cualquier persona, sin importar edad o profesión, puede salvar una vida si posee estos conocimientos básicos.