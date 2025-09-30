SAMU: Renovadas flotas de ambulancias fueron entregadas en instalaciones del Ejército

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Salud

Una renovada flota de ambulancias fueron entregadas en las bases del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) que están ubicadas en las instalaciones militares del Ejército del Perú.

Flotas de ambulancias renovadas

En la ceremonia, se contó con la presidenta de la República, Dina Boluarte, junto al ministro de Salud, César Vásquez, quienes se hicieron presente en la entrega de la renovada flota de ambulancias, este martes 30 de setiembre.

Como se conoce, las ambulancias de SAMU están equipadas para atender emergencias pre hospitalarias hasta el arribo del paciente hacia un hospital especializado. Estas unidades móviles cuentan con equipos especializado para atender tres tipos de emergencias, tipo 2 (emergencias y atenciones instantáneas) y tipo 3 (traslado de pacientes críticos).

En la ceremonia de hoy, se hizo entrega de 5 ambulancias renovadas para las bases del Círculo Militar (Jesús María), Cuartel Barbones (El Agustino), Cuartel General del Ejército (San Borja), Hospital Militar Geriátrico (Chorrillos) y el Centro de Salud Militar del Rímac. Además, de la renovación de flotas se hizo la apertura de la primera base operativa en San Juan de Miraflores.

Actualmente, en la base de San Borja, Chorrillos y Jesús María se cuentan con unidades Tipo III y en los distritos de El Agustino, Rímac y San Juan de Miraflores se cuentan con unidades Tipo II.

Prototipo de unidades de emergencias para regiones

Junto a la presentación de las ambulancias renovadas, se presentó el prototipo de 200 unidades de emergencias que serían entregadas a 16 regiones del país por el Ministerio de Salud.

Según información del gobierno, estas han sido adquiridas a través de Unops (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) de la ONU. De estas 200, 28 unidades urbanas y 172 rurales serán entregadas en diciembre de 2025 y el primer trimestre del 2026, según el discurso de Vásquez.

Además, el titular del Minsa indicó que se han iniciado las gestiones para la compra de 65 ambulancias adicionales con las mismas características. De esta manera, se logrará cubrir con mayor eficiencias las emergencias en salud.

Según indica el SAMU, de enero a agosto 2025, se han realizado 76 289 atenciones de llamadas y 17 563 atenciones pre hospitalarias, lo que evidencia la necesidad ciudadana de contar con un sistema público de salud eficiente en todo el territorio peruano.

Como se conoce, el reto aún se encuentra en las localidades más alejadas de la capital en la cobertura de salud. Hasta el momento, se cuentan con bases del SAMU a nivel nacional para la atención de emergencias pre hospitalarias.