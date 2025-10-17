Fiscalía inició investigación preliminar por asesinato de un chófer de combi en Lurín

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Fiscalía Penal Corporativa de Lurín (Primer Despacho) inició una investigación preliminar contra los que resulten responsables del ataque a una combi informal en la ruta Chepén-Lurín durante la noche del jueves 16 de octubre.

Inician investigación preliminar

El último atentado en contra del trasporte público registrado en Lurín dejo como víctima mortal al ciudadano Yorbel Salazar, joven de nacionalidad venezolana que fue atacado a balazos a la altura de la avenida Lima, en Pampas de Pachacámac.

La ruta que seguía desde José Gálvez (Villa María del Triunfo) hasta el kilómetro 40 de Lurín fue atacada por delincuentes abordo de una motocicleta mientras el vehículo se encontraba con pasajeros dentro. El ataque ocurrió a la altura del Santuario Arqueológico de Pachacámac.

El conductor falleció en el acto, mientras otros tres agraviados resultaron heridos. Ante ello, la Fiscalía investiga a los que resulten responsables del delito de lesiones en agravio de la copiloto del vehículo Madeleyne Damiano. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador.

Los agraviados fueron identificados como un varón de iniciales D. A. H., de 25 años; una mujer de iniciales V. E. S., de 48 años; y otra mujer de iniciales M. D. H., de 47 años, quienes luchan por su vida en el nosocomio.

Posteriormente el vehículo fue trasladado hacia la comisaría de Villa Alejandro para continuar con las investigaciones. El fiscal provincial Ronald Bullón Miguel, dispuso el levantamiento del cadáver y la recolección de huellas con peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP). La Fiscalía indicó que la continuidad de las indagaciones se darán con el personal policial de la División de Homicidios de Lima.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de homicidio calificado en agravio Yorbel Salazar, quien conducía una combi informal y recibió disparos en la avenida Lima (Santuario Arqueológico de Pachacámac). También se... pic.twitter.com/Kn7HwURcMb — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 17, 2025

Apagado de motores tras asesinato

Tras conocerse el atentado en contra de la vida de un conductor de transporte público, transportistas de Lima y Callao realizaron un apagado simbólico tras la muerte de Yorbel Salazar.

La empresa de transporte Lurin hizo un un plantón como señal de protesta. Los conductores de la empresa continúan denunciando el cobro de cupo por parte de extorsionadores quien piden entre 10 y 20 soles diarios con el fin de no atentar contra sus vidas.

La medida fue acatada por transportistas y respaldada por los propios usuarios de transporte que comprenden la situación crítica que afecta a los gremios de transporte público formal e informal.

La Fiscalía se encuentra en la etapa de investigación preliminar tras el asesinato del chófer de una combi en Lurín.