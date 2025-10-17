Gobierno de José Jerí debe pedir perdón por la muerte de Eduardo Ruiz, señala exministro del Interior

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

La muerte de Eduardo Ruiz, la única registrada durante la protesta del miércoles 15 de agosto es algo del que el gobierno de José Jerí se debería responsabilizar. En ese sentido, el exministro del Interior, Mariano González, le pidió a él y a los funcionarios involucrados a disculparse con los familiares del artista suburbano.

Gabinete debe reconocer su error

En diálogo con Exitosa, el extitular del Mininter, indicó que esta cartera y el Gabinete de Ernesto Álvarez son responsables políticos de la muerte de 'Trvko' durante la última protesta. Por ello, indicó que el actual gobierno de transición debería pedir perdón a los deudos del fallecido rapero.

"La responsabilidad política de esto es del Ministerio del Interior, pero también, pese a que han asumido recién, pero el gabinete debe reconocer que hay una responsabilidad del mal manejo. Lo que no vemos es un mínimo de empatía con las víctimas. Lo que tenía que hacerse es pedir perdón por las muertes", sostuvo González.

Con respecto al reconocimiento que hizo el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, al aceptar la responsabilidad de un efectivo, el exministro precisó que es parte de los procedimientos. Por tal motivo, era su obligación mencionar el nombre del sujeto captado en cámaras.

"Lo que sucede es que hay un plan, protocolos que se deben respetar. Todo indicaría que ha habido un manejo inadecuado o aplicación de los planes, pero eso se tendrá que determinar en las investigaciones. Lo que hay que hacer hoy es tener una expresión concreta desde el gobierno con las víctimas y en la interna, ver cómo se maneja mejor en la Policía", precisó.

Policías investigados por muerte en protestas

Tras identificar en las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima a los suboficial Luis Magallanes y Omar Saavedra, fueron detenidos por la policía por el homicidio del rapero conocido como 'Trvko'. El Ministerio Público dispuso que los miembros de la Dirincri sean investigados por este hecho.

En un oficio entregado por la PNP a la Fiscalía, Magallanes reconoce ser el autor del disparo. Las indagaciones preliminares comenzaron el jueves 17 de octubre, por lo que el MP pidió una nómina con los efectivos que estuvieron designados en la zona.

Por los argumentos del exministro del Interior, Mariano González, el gobierno liderado por José Jerí y el gabinete de Ernesto Álvarez, debe disculparse con los deudos de Eduardo Ruiz, víctima mortal de la última protesta. Aseguró que las autoridades deben reconocer sus errores.