Adiós a la gripe: Descubre el jugo casero para aumentar tus defensas y evitar los resfríos

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Salud

Con ingredientes naturales y fáciles de conseguir, este jugo casero se ha vuelto popular por su capacidad para fortalecer el sistema inmunológico y mantener alejados los resfríos. Ideal para temporadas de cambios de clima, te contamos cómo prepararlo y por qué es tan efectivo.

¿Qué jugo ayuda a combatir la gripe?

Cada cambio de estación, muchos sufren los molestos síntomas de la gripe: congestión, dolor de garganta, fiebre, tos y malestar general. Si bien existen vacunas y medicamentos, la mejor defensa siempre es un sistema inmunológico fuerte.

Por eso, algunos recurren a alternativas naturales para reforzar sus defensas, como este jugo casero que ahora te revelamos. ¡No se trata del clásico de naranja o el verde!, sino de un ingrediente que puedes encontrar fácilmente en cualquier establecimiento y en tu despensa: la zanahoria, rica en antioxidantes, fibra y vitaminas (especialmente A), lo que mejora la salud ocular, la digestión y la función inmunitaria.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), una zanahoria mediana puede cubrir hasta el 112% de las necesidades diarias de vitamina A en mujeres jóvenes, y cerca del 89% en hombres del mismo rango etario.

¿Por qué zanahoria contra el resfrío?

La zanahoria es rica en betacaroteno, un antioxidante que el cuerpo convierte en vitamina A, fundamental para mantener en buen estado las mucosas respiratorias (nariz, garganta y pulmones). Cuando estas están sanas, el cuerpo está mejor preparado para combatir virus como el del resfriado común.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, un vaso de 250 ml de un jugo con este ingrediente contiene:

94 kcal.

2.24 g de proteína.

1.89 g de fibra.

9.23 g de azúcares.

Antioxidantes como luteína y zeaxantina.

Beneficios del jugo de zanahoria

Entre los principales beneficios que ofrece están los siguientes que debes de tener en cuenta para tu bienestar:

Vitamina C, que estimula la producción de glóbulos blancos.

que estimula la producción de Potasio, que ayuda a mantener el equilibrio de líquidos.

Fitoquímicos, con propiedades antiinflamatorias.

Prevención de enfermedades: los carotenoides y poliacetilenos pueden proteger frente a ciertos tipos de cáncer.

Salud hepática, protección visual, hidratación efectiva.

protección visual, hidratación efectiva. Cuidado de la piel: el betacaroteno actúa como protector natural contra los rayos UV, mientras que la vitamina C favorece la regeneración cutánea.

contra los rayos UV, mientras que la vitamina C favorece la Corazón sano: el potasio y los antioxidantes ayudan a reducir la presión arterial y el riesgo de ACV.

Para poder preparar este jugo, licuando las zanahorias con el agua y otros ingredientes opcionales como frutas, dependiendo de tu gusto. Sirves frío y lo consumes. Se aconseja tomarlo en ayunas o como refuerzo por las tardes, especialmente en épocas de frío o cuando sentís los primeros síntomas de congestión, estornudos o garganta irritada.

Incorporar frutas y verduras a la alimentación diaria puede parecer un desafío, pero hay formas simples de hacerlo. Una de las más efectivas es a través de los jugos naturales como el de zanahoria, que te ayuda a combatir los resfríos.