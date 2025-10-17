José Jerí fue "un meme de Bukele" al participar en requisa a penales, señala Mariano González

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, el exministro del Interior, Mariano González, cuestionó a José Jerí y su Gabinete, señalando que no están gobernado y solo dan "señales vacías". Además, cuestionó la participación del presidente en las requisas a penales, calificándolo como "un meme" de Nayib Bukele.

"Un meme" de Bukele

El exministro señaló que el pueblo está reclamando que "basta ya de violencia y muerte". "Lo que tiene que hacer el Estado en su conjunto es tomar el toro por las astas y administrarlo adecuadamente y no están haciendo eso no están gobernando (...) lo que está haciendo este gobierno son señales vacías ", aseveró.

Bajo esa premisa, Mariano González que el hecho de que José Jerí acuda a las cárceles "son gestos sin sentido". "(¿Se ha copiado de Bukele ahí no?) Exacto sí, pero mal un meme de Bukele lo que tiene que haber concretamente son gestos y actos políticos que tengan contenido. La comunicación tiene que ser producto de un contenido", subrayó.

El actual ministro del Interior

En otro momento, el exministro habló sobre el actual titular de la cartera del Interior, Vicente Tiburcio y destacó su trayectoria. Asimismo, emitió su opinión sobre el nuevo gabinete ministerial.

"El general Tiburcio tiene una foja de servicio bastante buena desde su paso por el GEIN hasta los últimos cargos que ha tenido y en eso no tengo ninguna duda, como en el gabinete probablemente muchísima gente con altísimas cualidades técnicas, pero en el ámbito político quizá el canciller y paramos de contar", señaló.

La marcha nacional del 15 de octubre

El exfuncionario del despacho del Interior indicó que durante la marcha nacional contra el Gobierno de José Jerí y el Congreso de la República, que se realizó el pasado miércoles 15 de octubre, hubo algunas personas del ambiente artístico que marcharon de manera "constructiva".

Sin embargo, desde su perspectiva y, según reveló por fuentes cercanas, en la movilización social cabe la posibilidad de que existió "una mano negra" que manchó la manifestación pacífica.

"Evidentemente alguien esa es la impresión que tengo y la información que tengo por algunas fuentes es que habría una mano negra que trató de manchar la marcha y eso habrá que investigar quiénes están detrás de ello (...) era burdo el actuar, era provocador", manifestó González.

