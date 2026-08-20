¿Tu cuerpo está al límite de cortisol? Estas son las señales INVISIBLES del estrés crónico, según experta

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Experta terapeuta integrativa y coach transpersonal revela algunas señales invisibles del estrés crónico debido a los altos picos de cortisol en tu cuerpo. Además, descubre cómo podrías ayudar a cuidar y mejorar tu bienestar.

¿Qué ocurre cuando el estrés se vuelve constante?

El estrés forma parte de la vida cotidiana, pero cuando se mantiene durante semanas o meses puede terminar afectando el bienestar físico y emocional o hasta incluso, imposibilitar realizar tus actividades de forma habitual. En este contexto, el cortisol, conocido popularmente como la "hormona del estrés", cumple un papel importante en la respuesta del organismo frente a situaciones de tensión.

El cortisol es producido por las glándulas suprarrenales y ayuda al cuerpo a responder ante situaciones que requieren atención o energía. Su presencia no es negativa: de hecho, es indispensable para diversas funciones del organismo. El problema aparece cuando la respuesta al estrés se mantiene activada durante demasiado tiempo.

Según la Universidad de Harvard, el sobreestrés debilita el sistema inmunológico, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, afecta la salud mental y física, y requiere ser identificado y gestionado cuanto antes para evitar consecuencias graves.

Experta revela señales invisibles del estrés crónico

Por su parte, la terapeuta integrativa y coach transpersonal, Marce Tapias, reveló, en entrevista con Blanca Becerril para El Heraldo Radio, que algunas de las señales invisibles del estrés crónico debido a los altos picos de cortisol son las siguientes:

Tensiones acumuladas en los hombros.

Malestares estomacales.

Dolores de cabeza.

Dolores o molestias constantes en el cuello.

en el cuello. Agitación o anormalidades en la respiración, la cual suele volverse superficial y rápida bajo presión.

Dificultad para descansar y pérdida de calidad del sueño.

Ansiedad e irritabilidad constantes.

e irritabilidad constantes. Brotes de acné y afecciones cutáneas suelen agravarse bajo sobreestrés.

Consejos para controlar el estrés en momento de crisis

Para ayudarte a lograr el estado de calma, Tapia sugiere integrar técnicas que involucren al cuerpo. Entre algunas recomendaciones está la meditación activa, el contacto con la naturaleza, usar la voz mediante el canto o el tarareo, respiración de la abeja (una técnica de yoga y relajación que consiste en emitir un zumbido suave como el de una abeja al exhalar).

Si el estrés está interfiriendo con el descanso, el trabajo, las relaciones personales o las actividades cotidianas, es recomendable consultar con un profesional de salud.

En conclusión, el estrés crónico puede manifestarse de distintas maneras y afectar la calidad de vida, pero sus síntomas no deben utilizarse como diagnóstico de un exceso de cortisol. Identificar las señales a tiempo y buscar orientación profesional puede ayudar a determinar qué está ocurriendo y encontrar el tratamiento o las estrategias adecuadas para mejorar tu bienestar y salud mental.