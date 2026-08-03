¿Dónde te duele la cabeza? Estas seis zonas pueden revelar el tipo de malestar que padeces

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Aunque muchas personas recurren a un analgésico apenas aparecen las molestias, los especialistas advierten que la zona donde se concentra el dolor puede aportar información clave sobre el tipo de cefalea y su posible causa.

Desde una migraña hasta una cefalea tensional o sinusal, identificar el lugar exacto donde aparece el malestar puede ayudar a reconocer el problema y decidir cuándo es momento de buscar atención médica.

La mayoría de los dolores de cabeza corresponden a cefaleas primarias, entre ellas la migraña, la cefalea tensional y la cefalea en racimos. Sin embargo, existen otros tipos asociados a infecciones, problemas vasculares o enfermedades que requieren una evaluación profesional.

Por ello, además de la intensidad del dolor, es importante prestar atención a su localización, duración y síntomas acompañantes.

Seis zonas que ayudan a identificar el tipo de cefalea

1. Frente, mejillas y alrededor de los ojos

Cuando el dolor aparece en estas zonas suele relacionarse con una cefalea sinusal. Generalmente se acompaña de congestión nasal, sensación de presión en el rostro y aumenta al inclinar la cabeza hacia adelante. Debido a que comparte algunos síntomas con la migraña, ambas afecciones pueden confundirse fácilmente.

2. Un solo lado de la cabeza

El dolor pulsátil que afecta solo un lado de la cabeza es una de las características más comunes de la migraña. Además, suele presentarse junto con náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz, los ruidos y algunos olores. La actividad física también puede intensificar las molestias.

3. Ambos lados de la cabeza

Si la sensación es de presión o de llevar un "casco" que rodea la cabeza, lo más probable es que se trate de una cefalea tensional. Es el tipo más frecuente y suele estar relacionado con el estrés, la ansiedad o la tensión muscular en cuello y hombros.

Dolores de cabeza

4. Detrás de un ojo

Un dolor muy intenso localizado detrás de un solo ojo, acompañado de lagrimeo, congestión nasal o enrojecimiento ocular, puede corresponder a una cefalea en racimos. Aunque es poco frecuente, se considera uno de los dolores de cabeza más intensos que existen.

5. Parte posterior de la cabeza y cuello

Las molestias que comienzan en la nuca y se extienden hacia la cabeza suelen estar relacionadas con tensión muscular, malas posturas o problemas cervicales. En algunos casos también pueden asociarse a cefaleas tensionales.

6. Toda la cabeza

Cuando el dolor compromete prácticamente toda la cabeza, puede deberse a distintos tipos de cefalea, por lo que es importante observar otros síntomas, la duración de los episodios y su frecuencia antes de establecer una causa específica.

¿Cuándo conviene acudir al médico?

Los especialistas recomiendan no ignorar un dolor de cabeza que aparece de forma repentina , es extremadamente intenso, se acompaña de fiebre, alteraciones en la visión, dificultad para hablar, pérdida de fuerza o cambios en el estado de conciencia. También es aconsejable consultar cuando los episodios son frecuentes o los analgésicos dejan de hacer efecto.

Reconocer la zona donde duele la cabeza puede ser el primer paso para comprender qué tipo de cefalea se está presentando. Sin embargo, ningún dolor persistente o inusual debe tratarse únicamente con automedicación. Un diagnóstico oportuno permitirá recibir el tratamiento adecuado y, sobre todo, descartar enfermedades que requieran atención inmediata.