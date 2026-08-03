Junín: equipo del Minsa llega a zonas afectadas por el sismo de 5.1 para brindar atención pediátrica

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Tras ocurrir el sismo de magnitud 5.1 en Chupaca, Junín, la población quedó gravemente afectada por los derrumbes de decenas de viviendas en la zona. Ante esta problemática, diversas instituciones del Estado han movilizado ayuda para los damnificados. En el caso del Minsa, se ha ejecutado atención pediátrica para los niños.

Minsa lleva atención pediátrica a Junín luego del sismo

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN) desplegará una brigada especializada para brindar atención pediátrica y de salud mental a más de 200 niños y adolescentes afectados por el sismo de magnitud 5.1 que sacudió Junín el pasado 18 de julio y dejó 5 fallecidos y decenas de heridos.

La directora general del INSN San Borja, doctora Zulema Tomás Gonzales, destacó que el instituto responde de manera oportuna a las emergencias que impactan al país, reafirmando su compromiso con la salud infantil.

"Nuestro compromiso es seguir acercando la atención especializada de calidad a quienes más lo necesitan y contribuir a la recuperación integral de las comunidades afectadas", señaló.

Equipo médico pediátrico del Minsa llega a Junín para brindar atenciones a niños de la zona afectada por el sismo.



Profesionales multidisciplinarios del INSN San Borja atenderán este lunes 3 y martes 4 en los Centros de Salud de Pumpunya, Chongos Bajos y Chupuro.



➡️ Más... pic.twitter.com/XDDYAKu14V — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) August 3, 2026

¿Que día se llevará a cabo esta campaña pediátrica impulsada por el Minsa?

Como parte del desarrollo de esta brigada, este lunes 3 y martes 4 de agosto se brindará atención integral en medicina pediátrica y salud mental a niños y adolescentes afectados por el reciente sismo en la región Junín.

Asimismo, la intervención se realizará siguiendo los lineamientos de gestión del ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, con el objetivo de acercar servicios especializados a las familias de las zonas afectadas por el movimiento telúrico, y esta dirigida para menores de entre 0 y 17 años.

¿En dónde se llevará a cabo la atención de la brigada especializada?

El equipo del INSN San Borja estará integrado por médicos pediatras, neumólogos, odontopediatras, psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, enfermeras y químicos farmacéuticos, quienes atenderán en los centros de salud de Pumpunya, Chongos Bajo y Chupuro.

Las acciones se desarrollarán en coordinación con la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín, la Red de Salud Chupaca y el Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen", con el fin de garantizar el seguimiento de los pacientes que requieran atención especializada o sean derivados a establecimientos con mayor capacidad resolutiva.

Finalmente, con esta acciones, el equipo del Minsa cumple con la llegada a zonas afectadas por el sismo de 5.1 para brindar atención pediátrica a los menores de edad que se fueron víctimas el pasado 18 de julio.