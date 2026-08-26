Desayuno saludable: Conoce los tres alimentos que puedes incluir para cuidar la memoria y el cerebro

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Salud

De acuerdo con una recomendación del neurólogo y profesor de neurología clínica May Leonardo Bello Dávila, conocido en redes sociales como Doctor Bello, existen tres alimentos que pueden formar parte de esta primera comida del día y aportar nutrientes importantes para el funcionamiento cerebral: el huevo, el aguacate y los arándanos.

La propuesta parte de una combinación de tres elementos nutricionales: proteínas de alta calidad, grasas saludables y antioxidantes. Según el especialista, estos nutrientes pueden contribuir al mantenimiento de las funciones del cerebro y a una alimentación orientada a proteger la memoria y reducir factores relacionados con el deterioro cognitivo.

Huevo: proteína y colina para la memoria

El primer alimento recomendado es el huevo. El especialista plantea consumir entre dos y tres unidades al día y destaca que este alimento contiene proteínas de alto valor biológico, además de los nueve aminoácidos esenciales que necesita el organismo.

Uno de los componentes que cobra especial importancia es la colina, un nutriente relacionado con la producción de acetilcolina, un neurotransmisor que participa en procesos como la memoria y el aprendizaje. Además, existen investigaciones que relacionan el consumo moderado de huevo entero con determinados resultados favorables en la función cognitiva de adultos sanos.

La forma de preparación también puede marcar una diferencia dentro de una alimentación equilibrada. El huevo puede consumirse frito, cocido o revuelto, aunque, preparaciones como el huevo cocido se encuentran entre las alternativas más saludables.

Así, incorporar huevo al desayuno permite combinar una fuente importante de proteína con otros alimentos que aporten fibra, grasas saludables y vitaminas.

Palta y arándanos: grasas saludables y antioxidantes

El segundo alimento señalado por el neurólogo es la palta. La recomendación es incluir al menos un cuarto de esta fruta en el desayuno debido a su contenido de grasas saludables. El artículo destaca además que el cerebro tiene un elevado contenido de grasa, por lo que la calidad de las grasas presentes en la alimentación resulta relevante.

#desayuno #medicinafuncional #neurología🧠 ♬ sonido original - Doctor Bello @doctorbello Si solo me permitieran elegir 3 alimentos para desayunar durante el resto de mi vida, estos serían los que escogería. Y no, no son los que la mayoría imagina. Como neurólogo, busco alimentos que ayuden a mantener el cerebro activo, proteger la memoria y aportar energía de calidad desde la primera hora del día. El último de la lista es, sin duda, mi favorito. 🧠✨ . . #saludcerebral

El texto también menciona resultados obtenidos en adultos mayores que consumieron palta y posteriormente tuvieron un mejor desempeño en determinadas pruebas cognitivas, especialmente relacionadas con la memoria. Sin embargo, estos resultados deben entenderse dentro del contexto de una alimentación general y no como evidencia de que un solo alimento pueda prevenir por sí mismo enfermedades neurológicas.

Finalmente aparecen los arándanos, considerados una fuente importante de antioxidantes. Un puñado puede incorporarse al desayuno para complementar la comida con compuestos como antocianinas, vitamina C, vitamina E y polifenoles. Estos elementos están asociados con la protección de las células frente al estrés oxidativo.

Una alternativa práctica sería combinar los tres alimentos en una misma comida: huevos como fuente de proteínas, aguacate para aportar grasas saludables y arándanos como fuente de antioxidantes. De esta manera, el desayuno tendría una composición más variada y nutritiva.