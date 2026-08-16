IPEN contribuye con la calidad de los tratamientos de cáncer que utilizan radiación

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Cuando una persona se trata de alguna neoplasia, cada sesión de radioterapia representa una oportunidad para avanzar en su tratamiento. Detrás de cada una de esas sesiones existe un trabajo técnico por parte de profesionales Físicos Médicos, que muchas veces el paciente no ve, pero que resulta fundamental: asegurar de que la dosis de radiación indicada por el médico sea administrada con la mayor precisión posible.

Para asegurar que esa dosis sea la correcta, es necesario contar con equipos y sistemas de medición que funcionen correctamente, que sean revisados y calibrados periódicamente. Asimismo, contar con profesionales experimentados en el tema.

EI Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), a través de su Laboratorio Secundario de Calibraciones Dosimétricas-LSCD/IPEN, cumple un papel importante en este proceso.

Por ello, organizó el "IV Ejercicio de comparación y verificación de sistemas de dosimetría clínica utilizados en teleterapia", una actividad que permite comprobar en hospitales, clínicas y centros médicos el desempeño de los sistemas de medición empleados en los servicios de radioterapia.

El ejercicio reunió en el Centro Nuclear Huarangal a profesionales de diferentes instituciones de salud que utilizan estos sistemas para el tratamiento de pacientes con neoplasias.

Entre las instituciones participantes estuvieron Radioterapica SAC, Clínica Aliada, Auna Oncocenter Perú SAC, GSP Trujillo, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), ONCORAD de Chiclayo, Piura y Trujillo, Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta - EsSalud Trujillo, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Clínica Cerro Colorado SAC, Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro (IREN) y Oncología SAC.

Durante esta actividad se compararon los resultados obtenidos en términos de la magnitud Dosis Absorbida en Agua, Dw, magnitud utilizada en los centros de teleterapia para el cálculo de la dosis a ser administrada al paciente en cada tratamiento. Esto permite identificar posibles diferencias en las mediciones, verificar el adecuado funcionamiento de los equipos y fortalecer las capacidades de los profesionales responsables de garantizar la precisión de las dosis utilizadas en radioterapia.

"En el tratamiento de una neoplasia, la precisión no es una meta opcional, es nuestra máxima obligación ética. Un milímetro o un porcentaje de desviación pueden marcar la diferencia entre el éxito terapéutico y la toxicidad. Garantizar la calidad de la medición y cuantificación de las dosis de radiación es, en última instancia, salvaguardar la vida de quienes confían en nosotros", expresó.

¿Por qué este trabajo es importante para los pacientes?

Por su parte, los participantes expresaron su reconocimiento a la importancia de estos ejercicios de comparación y verificación, destacando que contribuyen a fortalecer la calidad y seguridad de los tratamientos de radioterapia.

El Médico Físico, Flavio Terán, representante del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), destacó el compromiso del IPEN con la realización de estos ejercicios de comparación y verificación.

"En el INEN, durante el 2025, aumentaron los casos oncológicos. Se atendieron alrededor de 36 mil pacientes al año y en lo que va del 2026 la demanda continúa creciendo. Un 80% de pacientes con algunas neoplasias requieren radioterapia, por lo que es necesario contar con equipos correctamente calibrados y con mediciones confiables para administrar la dosis indicada y brindarles un tratamiento adecuado", explicó.

Mientras que José Gamarra Llontop, representante de la clínica ONCORAD de Piura, resaltó que este acompañamiento es especialmente importante para los establecimientos de salud de las regiones, donde contar con personal capacitado y equipos correctamente calibrados contribuye a garantizar la calidad y seguridad de la atención oncológica, y permite que más pacientes puedan acceder a tratamientos especializados sin tener que trasladarse a Lima.