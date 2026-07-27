¿Por qué el café a algunas personas les da sueño en lugar de despertarlas? Esto revelan los expertos

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Para muchas personas, una taza de café representa el impulso necesario para comenzar el día o mantenerse despiertos durante el día; sin embargo, la cafeína puede tener el efecto contrario: ¡darte sueño! Conoce cuál podría ser el motivo, según expertos.

¿Por qué el cafe te da sueño? Esto se sabe

Seguramente, más de una vez has escuchado a algún conocido tuyo decir que toma café para ayudarlo a mantenerse despierto y con full energía para continuar con su rutina diaria, hasta el punto de considerarse "amantes" de ese producto.

Aunque el café tiene esos efectos para ellos, existe otro grupo de personas que no tienen los mismos resultados. Pues bien, para algunos provoca una oleada inesperada de cansancio, sueño o falta de energía. ¿A qué se debe? Especialistas y expertos precisan que la respuesta depende de aspectos como la biología de cada persona, sus hábitos de descanso y el momento del día en que consume esta bebida.

Asimismo, destacan que mientras muchos culpan directamente a la cafeína, el verdadero responsable de ese efecto de cansancio está en una molécula natural del cerebro: la adenosina, una sustancia relacionada con la sensación de fatiga. Cuanta más cantidad se acumula, mayor es el agotamiento y más señales recibe el cerebro para descansar.

¿Por qué el café a algunas personas les da sueño en lugar de despertarlas? Factores clave

El café y el bloqueo de la adenosina

Según especialistas en neurología como la Dra. Zaida Luciano, las moléculas de cafeína son tan similares a la adenosina que pueden unirse a sus receptores. Por ello, el café impide que la adenosina produzca cansancio.

El cerebro responde creando aún más adenosina y receptores de esa sustancia. Una vez que desaparecen los efectos iniciales del café, todas estas moléculas de adenosina se unen a sus receptores, provocando un bajón de cafeína. Además, se destaca que otro factor para el agotamiento sería dormir pocas horas.

También de destaca que las personas que toman varias tazas de café todos los días pueden desarrollar tolerancia a la cafeína. Eso significa que el cuerpo se acostumbra a sus efectos y necesita mayores cantidades para obtener el mismo nivel de estimulación.

Otros factores que hacen que el café te dé sueño

Los especialistas agregan que el azúcar también puede provocar sensación de cansancio. Las bebidas con grandes cantidades de ese ingrediente puede provocar un aumento rápido de la glucosa en sangre, seguido de una disminución igual de acelerada.

Finalmente, se señala que el momento del día en que tomas el café también influye. El cuerpo produce de manera natural cortisol, una hormona relacionada con el estado de alerta. Si el café se consume cuando los niveles de cortisol ya son elevados, el efecto estimulante puede ser menor.

Tomar muy noche el café genera un círculo en el que la persona duerme menos, necesita más al día siguiente y termina sintiéndose más cansada. Comprender esos factores ayudan a cuidar mejor tu salud.

En la mayoría de los casos, sentir sueño después de tomar café no significa que la bebida "no funcione". Se trata de una respuesta individual influenciada por la genética, los hábitos de descanso, el consumo habitual de cafeína y el estilo de vida, así como de la sustancia adenosina.