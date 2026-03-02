Alarma por peruanos en Israel: 10 fueron evacuados y más de 20 permanecen varados, informó Cancillería

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante las represalias de las fuerzas de Irán en diferentes ciudades de Israel luego del asesinato del líder iraní Alí Jamenei, la caída de misiles balísticos ha dejado, al menos, 11 israelíes fallecidos. Ante la amenaza, Cancillería ha logrado proteger a varios peruanos.

Aun quedan más de 20 peruanos en peligro en Israel

El conflicto en Medio Oriente ya empezó a afectar a los connacionales que se encuentran en Israel. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, lograron evacuar a una familia de 10 peruanos varados en Jerusalén.

"El grupo cruzó el paso fronterizo de Allenby hacia Jordania, con asistencia de la Embajada del Perú en Israel, y luego se trasladó a la ciudad de Ammán, con la supervisión del candidato a Cónsul Honorario del Perú en Amán y la gestión de la Embajada de Egipto", se lee en el comunicado.

Actualmente, Cancillería se encuentra coordinando facilidades para el retorno de esta familia al Perú desde Madrid, en España.

Por otro lado, Torre Tagle también informó que aun se encuentra un segundo grupo de más de 20 peruanos que aun permanecen en la zona de peligro en Israel, por lo que se encuentran en "contacto y coordinación permanente" con ellos, a fin de brindarles asistencia para "su eventual evacuación".

📄Comunicado de Prensa 006-26: Cancillería continúa desplegando acciones en favor de los connacionales en Medio Oriente y gestiona evacuación de familia peruana varada en Jerusalén.



👉https://t.co/6cTKYzJXws pic.twitter.com/R9AGGvqRv2 — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) March 2, 2026

Asimismo, como parte de las acciones que el sector está desplegando en los países del Medio Oriente mediante las misiones diplomáticas en el Perú, en el marco de la guerra por los ataques entre EE.UU., Irán e Israel, se activó la Red de Apoyo Consultar.

"A solicitud del Perú, se activó la Red de Apoyo Consular de la Conferencia Sudamericana de Migraciones. Este mecanismo permite una respuesta conjunta de los países de América del Sur para optimizar los esfuerzos de evacuación", detallaron.

Cancillería exhorta a connacionales en Oriente Medio extremar medidas

Pero Jerusalén no es el único enfoque de la Cancillería peruana. También mantienen coordinación con las cancillerias de Turquía y Azerbaiyán para ayudar a evacuar a peruanos residentes en la capital de Irán, Teherán, por los pasos de frontera.

Finalmente, el ministerio que preside Hugo de Zela exhortó a los peruanos que residen o se encuentren tempramente en el Medio Oriente y Golfo Arábigo a extremar sus medidas de precaución.

"Evitando desplazarse sin conocimiento de dichas autoridades y manteniéndose informados sobre la evolución de la situación de seguridad solo mediante los canales oficiales", agregaron.

En medio de la oleada de ataques balísticos iraníes en Israel, una familia de 10 peruanos varados en Jerusalén fueron evacuados por la Cancillería peruana. Otros 20 aun permanecen.