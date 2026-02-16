RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Se cayó X este lunes 16 de febrero: Usuarios reportan múltiples problemas con la aplicación

Los usuarios han reportado inconvenientes para navegar con normalidad en la plataforma; sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas detrás de la falla.

Se cayó X este lunes 16 de febrero y usuarios reportan fallas en aplicación
Se cayó X este lunes 16 de febrero y usuarios reportan fallas en aplicación (Foto: Composición Exitosa)

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología / Actualizado al 16/02/2026

La red social X volvió a presentar problemas este luens 16 de febrero. Desde la mañana, miles de usuarios reportaron fallas en la carga de contenido así como dificultades para poder realizar publicaciones.

 X sufre una nueva caída este lunes 16 de febrero

La plataforma, antes conocida como Twitter y propiedad de Elon Musk, mostró intermitencias tanto en su versión móvil como en la web. Al intentar actualizar el inicio, aparecía el mensaje: "los posts no se están cargando en este momento" o "algo salió mal, intenta cargar".

Según información vertida por el portal de seguimiento en tiempo real Downdetector, esta falla se presentó en Perú minutos cuando el reloj marcaba las 8 y 12 de la mañana. Los reportes aumentaron de manera inmediata, reflejando una problemática que afectó a gran cantidad de cibernautas de forma simultánea.

Además, cabe precisar que entre los principales inconvenientes se encuentran con un 53% los inconvenienetes en la web, con un 39% se presentaron errores en la aplicación y con un 8% se suscitaron fallas en el feed o línea de tiempo.

Reporte de Downdoctor tras la caída de X este lunes 16 de febrero
Reporte de Downdoctor tras la caída de X este lunes 16 de febrero

Noticia en desarrollo...

