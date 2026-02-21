Ya no podrás usar Facebook Messenger: Conoce aquí la fecha en que dejará de funcionar y qué sucederá con tus mensajes

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

Como parte de su iniciativa de reordenamiento estratégico, la compañía Meta anunció que muy pronto cesará el funcionamiento independiente del sitio web de su servicio de mensajería Facebook Messenger lo que implicará que los usuarios ya no podrán enviar mensajes desde messenger.com y serán redirigidos automáticamente a la versión web de Facebook para continuar sus conversaciones.

Cibernautas le dirán adiós a Facebook Messenger

Si venías utilizando aún Facebook Messenger lamentablemente ya no podrás realizarlo debido a que Meta ha confirmado el cierre del sitio web independiente marcando así un nuevo capítulo en la estrategia de consolidación de sus plataformas de comunicación.

Recordemos que esta decisión de la empresa dueña también de WhatsApp, llega tan solo meses después de definir la descontinuación de las aplicaciones de escritorio independientes para Windows y Mac, lo que evidencia una clara dirección hacia la centralización de sus servicios.

Cabe resaltar que, este cierre del sitio web independiente de Messenger (messenger.com), que se dará a partir de abril de 2026, implica que los usuarios ya no podrán acceder a sus conversaciones a través de esta interfaz web dedicada.

Sin embargo, Meta no está eliminando la funcionalidad de mensajería web, los usuarios podrán seguir utilizando Messenger directamente desde Facebook.com donde la experiencia de chat está completamente integrada. Por lo que la experiencia de usar la aplicación de mensajería en computadoras continuará habilitada, pero integrada desde la plataforma principal.

Este cambio va a suponer un empeoramiento del servicio para muchos usuarios, ya que facebook.com/messages carga toda la red social de Facebook en segundo plano, incluso si no la vamos a usar. En tal sentido, si solo usábamos Messenger para hablar con nuestros contactos, ahora estamos obligados a usar también Facebook.

¿Qué sucederá con los mensajes y el historial de chat?

Frente a esta nueva decisión de Meta, una pregunta que surge es qué sucederá con los mensajes de y el historial de chat de Facebook Messeger. Al respecto, la empresa explicó que las personas podrán continuar sus conversaciones de manera ininterrumpida.

De igual forma, los cibernautas cuentan con la opción de poder restaurar el historial de chat en cualquier plataforma usando el PIN correspondiente. Al respecto, vale indicar que dicha función permitirá garantizar la continuidad de la información que se encuentra almacenada.

Es en este contexto, en que Meta ha decidido que, desde abril de este año, Facebook Messenger deje de funcionar tras confirmar que cerrará el sitio web independiente.