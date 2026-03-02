¡SAMU al rescate desde los aires!: 68 profesionales listos para salvar vidas por los cielos

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En una acción sin precedentes que promete optimizar la atención de emergencias médicas en zonas remotas, el Ministerio de Salud (Minsa), en conjunto con la Fuerza Aérea del Perú (FAP), inició una exigente capacitación para 68 profesionales y personal de salud del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), con miras a fortalecer las evacuaciones aeromédicas.

El Curso de Familiarización Aeronáutica 2026, que se desarrolla del 2 al 9 de marzo, incluye 21 horas de instrucción intensiva centradas en temas clave como el reglamento del aire, aerodinámica, medicina aeronáutica y el manejo específico de la aeronave Beechcraft King Air 360C.

La Doctora María Inés Quiroz, directora ejecutiva del SAMU destacó que el entrenamiento reforzará el trabajo conjunto como una sola tripulación enfocada en el bienestar de los pacientes más vulnerables.

"Esta formación permitirá una mejor coordinación interinstitucional y una ejecución más segura y eficiente de cada traslado", aseguró.

Capacitación y acción coordinada

El programa forma parte de un convenio de cooperación vigente desde 2018 entre el Minsa, el Samu, el Seguro Integral de Salud (SIS) y la FAP, cuyo objetivo es garantizar la atención médica integral y eficiente en situaciones críticas que requieran traslado inmediato por aire.

Desde la firma de ese acuerdo, las instituciones han consolidado más de 1290 traslados aéreos exitosos en todo el país, llevando atención especializada a pacientes en lugares de difícil acceso y salvando innumerables vidas, según los registros oficiales.

Este año, el servicio ya ha realizado 13 evacuaciones aeromédicas, lo que pone de manifiesto la vitalidad de este sistema y la necesidad de fortalecerlo constantemente, aseguran los voceros del Minsa.

Rescate desde los cielos: un cambio de paradigma

La formación que reciben los profesionales de SAMU no solo amplía sus conocimientos técnicos, sino que también impulsa una cultura de seguridad y especialización. La presencia en el espacio aéreo nacional exige competencias que van más allá de la medicina tradicional, integrando conceptos de aerodinámica, navegación, y comunicación con las tripulaciones de vuelo para asegurar traslados más eficientes y sin riesgos.

Además, esta iniciativa responde a la creciente demanda de emergencias que requieren respuesta rápida y especializada, especialmente en zonas geográficas aisladas o de difícil acceso terrestre. La conducción médica dentro de una aeronave implica tener protocolos claros, habilidades técnicas y coordinación exacta con la tripulación, algo que solo se logra con entrenamiento formal y riguroso.

"Trabajamos como una sola tripulación, priorizando siempre el bienestar de los pacientes más vulnerables," afirmó la Dra. Quiroz, subrayando que la correcta articulación entre salud y operaciones aéreas puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Con esta capacitación, el Minsa y la FAP no solo elevan las capacidades operativas del SAMU, sino que consolidan una red de atención cada vez más profesional, coordinada y comprometida con la vida de los peruanos en situaciones de emergencia.