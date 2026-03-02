Una menor pierde la vida y otra aún se encuentra desaparecida tras vuelco de embarcación

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente en la laguna de Yarinacocha, uno de los atractivos naturales más importantes de Ucayali, dejó el domingo 1 de marzo una menor fallecida y otra desaparecida, tras el vuelco de una embarcación durante un paseo recreativo.

Según informes de la Región Policial Ucayali, el siniestro ocurrió cuando ocho personas navegaban por la laguna y fuertes oleajes, provocados por vientos intensos que azotan la zona, volcaron la embarcación, desatando la tragedia.

Minutos después del accidente, los equipos de rescate localizaron el cuerpo sin vida de una menor de cinco años, confirmando su muerte en el lugar. Su hermana, Claudia Panduro, de 15 años, no fue hallada pese a las labores de búsqueda, por lo que continúa como desaparecida hasta el cierre del operativo inicial.

Labores de rescate y condiciones climáticas adversas

La Unidad de Salvataje de la Policía Nacional encabezó las tareas de búsqueda, que se extendieron por varias horas sin resultados positivos para dar con la adolescente.

Las condiciones meteorológicas adversas complicaron las acciones del personal de rescate, dificultando las maniobras y aumentando el riesgo para los equipos involucrados.

Según reportes policiales, los fuertes vientos también provocaron que una de las embarcaciones utilizadas por el personal de salvataje sufriera un incidente durante las labores, aumentando el riesgo para los rescatistas.

Pese a los esfuerzos prolongados durante horas, la condición de Claudia Panduro sigue siendo de desaparecida, lo que ha generado una profunda consternación en la comunidad local.

Medidas de prevención y alerta regional

Ante estos hechos, la Región Policial de Ucayali convocó a la población a abstenerse de realizar actividades de navegación recreativa en Yarinacocha mientras persistan los vientos fuertes, con el fin de evitar sucesos similares.

Este accidente se suma a otros incidentes fluviales en diversas cuencas amazónicas del país, donde condiciones climáticas extremas han sido un factor recurrente en siniestros con embarcaciones pequeñas o recreativas.

Las autoridades enfatizaron que los vientos fuertes representan un riesgo crítico para las embarcaciones menores, las cuales no están diseñadas para soportar la inestabilidad actual del lago. Se mantiene el monitoreo constante para prevenir nuevas tragedias mientras se retoman las labores de búsqueda en la zona.

La tragedia en la Laguna de Yarinacocha pone de manifiesto los riesgos que enfrentan las embarcaciones recreativas ante cambios bruscos del clima, especialmente en lagunas expuestas a vientos intensos.

Mientras las autoridades continúan la búsqueda de la menor desaparecida, el llamado a extremar precauciones y respetar las advertencias meteorológicas es más urgente que nunca para prevenir más pérdidas humanas en las aguas de Ucayali.