Cofopri anuncia campaña gratuita para empadronar a más de 8 mil predios en el mes de marzo

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal( Cofopri( entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, iniciará en marzo una nueva campaña nacional de empadronamiento que alcanzará 8,467 predios en diversas regiones del país, con el objetivo de acelerar el proceso de titulación y reducir la brecha de informalidad.

Las brigadas técnicas se desplegarán de manera gratuita en asentamientos humanos, centros poblados, caseríos y pueblos jóvenes, priorizando zonas alejadas y vulnerables donde miles de familias esperan acceder a la seguridad jurídica que otorga el título de propiedad.

Inicio en el norte y despliegue progresivo

La jornada comenzará el viernes 6 de marzo en Tumbes, donde se intervendrán 384 predios. El lunes 9 continuará en Apurímac, región que concentra 897 lotes programados, una de las cifras más altas de esta campaña.

Durante las visitas, el personal técnico realizará el empadronamiento casa por casa, verificando información, recepcionando documentos y orientando a los posesionarios para completar requisitos o subsanar observaciones pendientes.

Regiones con mayor número de intervenciones.

Entre las regiones con más predios programados figuran: Piura (753), Puno (750), Lima (623), Arequipa (584), Lambayeque (476) y Ayacucho (448). Asimismo, las brigadas también intervendrán en Cajamarca (381), Amazonas (364), Ucayali (362), Ica (345), La Libertad (304) y Junín (301), entre otras.

Pasos a seguir y recomendaciones a la población

Cofopri recordó que el proceso es completamente gratuito y exhortó a los beneficiarios a esperar en su predio el día programado, portando su DNI y los documentos que acrediten posesión, a fin de evitar retrasos en su trámite.

Los ciudadanos previamente notificados pueden verificar la fecha exacta de visita en el cronograma oficial disponible en el portal institucional de Cofopri, en la sección "Campañas y eventos" o a través de este enlace: https://acortar.link/aGdRmQ.

Asimismo, pueden realizar consultas a través de la aplicación "seguimiento de trámites" en su portal web, a fin de ver el estado de titulación de su predio. Cofopri informó que pone a disposición su la línea gratuita 0800-28-028, para cualquier consulta.

