Martín Vizcarra viajó a Santa Rosa con fondos de su partido Perú Primero, asegura su hermano

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el hermano de Martín Vizcarra, Mario Vizcarra, aseguró que el viaje realizado a Santa Rosa en medio de la tensión política entre Perú y Colombia no fue un paseo por parte de Martín Vizcarra y que llegaron a Loreto por el apoyo de sus colaboradores.

Vizcarra viajó a Santa Rosa con dinero de Perú Primero

Mario Vizcarra declaró que el reciente viaje realizado por su hermano, Martín Vizcarra, al distrito de Santa Rosa fue pagado por el partido que Martín lidera: "Son decenas, tal vez miles, de personas que hacen su aporte y así se pagan", indicó en el programa.

"Todos. El partido Perú Primero está tan arraigado en el pueblo peruano que, llamémosles anfitriones, son las personas que nos reciben cuando visitamos en las regiones del Perú. Hacen su pollada, hacen sus colaboraciones. Son decenas o miles de personas: 10, 15, 20 soles y así se paga", aseguró el hermano del expresidente.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En conversación con Exitosa, el hermano de Martín Vizcarra, Mario Vizcarra, manifestó que no tiene intenciones de reemplazar al expresidente en su candidatura a Palacio de Gobierno, pese a que ha sido denominado como el 'Plan B'. "cuando se agoten... pic.twitter.com/aPOXnG6QlF — Exitosa Noticias (@exitosape) August 15, 2025

El hermano del ahora presidente detenido en prisión preventiva, no dudó en saludar a 'los miles y tal vez millones de simpatizantes de su gran partido' al inicio de la entrevista. Como se recuerda, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) halló, en un informe sobre los partidos inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que el partido Perú Primero habría presentado más de 5000 firmas falsas para superar la valla de inscripción.

Mientras la presidenta está en Indonesia,

Vizcarra está en Santa Rosa, escuchando y ayudando a su gente, en los momentos de tensión.



Venimos a entender sus problemas y aportar soluciones.



El Perú no se defiende desde el extranjero...

Se defiende en el lugar de los hechos 🇵🇪 pic.twitter.com/GU0zdUefg6 — Perú Primero (@peruprimero_ofi) August 11, 2025

Finalmente, la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) del JNE declaró improcedente la denuncia para anular la inscripción del partido al resolver que las fichas presentadas por el partido no habrían sido contabilizadas en el cómputo final para lograr su inscripción.

Mario Vizcarra rechaza la inhabilitación de su hermano por parte del Congreso.

El miércoles 11 de junio pasado, el Congreso de la República inhabilitó por 10 años para el ejercicio de la función pública a Martín Vizcarra por haber cerrado el Congreso en el año 2019. Al respecto, su hermano Mario considera que la resolución legislativa por parte del legislativo es una 'aberración'.

"Después de haberlo vacado, le vienen tres inhabilitaciones del Congreso eso es una aberración jurídica; el Congreso no puede inhabilitar a una persona salvo que tenga sentencia judicial, aseveró.

El hermano de Martín Vizcarra, Mario Vizcarra, afirmó que el viaje realizado por el partido Perú Primero al distrito de Santa Rosa fue financiado por los simpatizantes de la agrupación política luego que el expresidente llegará a Loreto.