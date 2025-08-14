Hermano de Martín Vizcarra sobre reemplazar candidatura del expresidente: "Me preguntan si soy el plan B"

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Mario Vizcarra Cornejo, hermano del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, no descartó incursionar en la política en un mediano plazo si se confirman las inhabilitaciones aprobadas por el Congreso en los tribunales internacionales.

En entrevista en "Informamos y Opinamos", comentó que en las últimas horas lo han llamado como el "Plan B", luego de la orden de encarcelamiento por cinco meses que ordenó el juez Jorge Chávez Tamariz hacia el exmandatario.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En conversación con Exitosa, el hermano de Martín Vizcarra, Mario Vizcarra, manifestó que no tiene intenciones de reemplazar al expresidente en su candidatura a Palacio de Gobierno, pese a que ha sido denominado como el 'Plan B'. "cuando se agoten... pic.twitter.com/aPOXnG6QlF — Exitosa Noticias (@exitosape) August 15, 2025

"El 'Plan A' es Martín Vizcarra", pero...

Sobre el período que pasará el exjefe de Estado en el penal de Barbadillo, el cual le impediría definitivamente postular a la presidencia en 2026 por Perú Primero, Mario Vizcarra sostuvo que el único "Plan A" de su partido es su hermano, no habiendo un "Plan B" por el momento; sin embargo, dejó abierta la posibilidad de presentarse en los comicios generales de abril próximo.

"Me dicen el 'Plan B' solamente tenemos un 'Plan A' nada más, ahora cuando se agoten los plazos y se acerquen las fechas límites de inscripción ahí sin duda hablaremos de un 'Plan B' y espero que no sea", dijo en Exitosa.

Cabe mencionar que, Mario Vizcarra sí es militante del partido político Perú Primero, según el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, por lo que no tiene ningún impedimento si decide ser candidato presidencial.

Mario Vizcarra es afiliado a Perú Primero

Asimismo, aseveró que el expresidente sí es un perseguido político, prueba de ello -según él- son las inhabilitaciones aprobadas en su contra y la serie de improperios lanzados en su contra. En esa línea, criticó lo actuado por el Parlamento porque es "antidemocrático" inhabilitar a alguien sin haber sido sentenciado por el Poder Judicial.

Confían en levantar las inhabilitaciones en la Corte IDH

El también ingeniero se mostró confiado con que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) levante las inhabilitaciones contra el expresidente, puesto que, "es muy receptiva" de todas las pruebas que configurarían la persecución política en contra del exjefe de Estado.

"Las inhabilitaciones son producto de una aberración jurídica dada por el Congreso, eso se va a levantar. La Comisión Interamericana es muy receptiva a toda la cantidad, que son muchísimas, de pruebas contundentes, de que se trata de una persecución política y para eso están las cortes internacionales, nosotros confiamos", enfatizó.

Vale recordar que, a inicio de julio, el abogado del exmandatario, Alejandro Salas, mencionó que en septiembre podría resolverse la medida cautelar por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de su patrocinado.

De esta manera, el hermano de Martín Vizcarra no descarta presentarse en las próximas elecciones generales, de confirmarse totalmente sus inhabilitaciones para ejercer la función pública.