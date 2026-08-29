La verdad que pocos conocen sobre el cabello de los incas: ¿lo llevaban corto o largo?

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Tendencias

Cuando pensamos en los incas, casi todos nos imaginamos a un gobernante con el cabello largo, lacio y medio alborotado. Esa imagen la hemos visto en los libros, en dibujos y hasta en las representaciones del Inti Raymi. Pero resulta que esta apariencia tan conocida no necesariamente sería tan fiel a la realidad.

¿Los incas llevaban el cabello corto?

La imagen del Inca con una tremenda cabellera larga se ha quedado grabada en el imaginario popular, pero las crónicas cuentan otra cosa.

El reconocido cronista cusqueño Garcilaso de la Vega señaló que el inca tenía el cabello corto y que tanto él como los miembros de la nobleza se lo cortaban con frecuencia para mantener siempre una apariencia similar.

Según sus escritos, el inca ordenaba que los nobles llevaran el cabello ni muy largo ni demasiado corto, aproximadamente a la altura de las orejas. Él, en cambio, lo usaba todavía más corto, casi al ras de la nuca, en un estilo que hoy podría recordar al corte de un soldado.

¿Y por qué tanto cuidado con el cabello? Todo tenía su razón. Esta apariencia permitía que el inca pudiera lucir sin problemas sus grandes orejeras doradas y la borla colorada que llevaba como parte de su autoridad.

La importancia que tenía el cabello corto también aparece en el libro Los Incas: Pueblo del Sol, de Víctor W. Von Hagen. Allí se cuenta que un jefe de armas pidió salvar a un peluquero español porque se encargaba de afeitar a los hombres y cortarles el cabello.

La verdad que pocos conocen sobre el cabello de los incas

¿Por qué se ve al inca con cabello largo?

Aquí viene el dato que cambia toda la historia. Una de las razones por las que actualmente se representa a los incas con el cabello largo estaría relacionada con Atahualpa, considerado el último Inca.

Las crónicas señalan que Atahualpa perdió una oreja durante un enfrentamiento ocurrido en Pasto, territorio que actualmente pertenece a Colombia.

Como era el inca y era considerado hijo del Sol, no podía mostrarse ante su pueblo con ese defecto físico. Por eso, habría optado por dejarse crecer el cabello para ocultarlo.

Así que, aunque hoy se representa a los incas con cabello largo, las crónicas señalan que lo llevaban corto. La imagen de la cabellera larga quedó ligada a Atahualpa, quien se la habría dejado crecer para cubrir la oreja que perdió.