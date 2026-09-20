Flores amarillas: ¿por qué se regalan el 21 de septiembre y qué significado tienen?

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cada 21 de septiembre, las flores amarillas vuelven a ocupar redes y florerías en varios países de Latinoamérica. La fecha combina el inicio de la primavera austral con una tendencia vinculada a Floricienta, donde una canción ayudó a convertir ese detalle en una tradición actual.

Floricienta y el origen de las flores amarillas

El origen de esta costumbre se relaciona con la cultura popular argentina y no con una celebración ancestral. La referencia principal es Floricienta, telenovela juvenil creada por Cris Morena y estrenada en 2004, que alcanzó popularidad en distintos países de América Latina.

La canción "Flores Amarillas" forman parte de la historia de la producción y presenta a su protagonista esperando recibir un ramo amarillo de la persona que ama. con los años, esa escena y el tema quedaron asociados con el deseo de vivir una historia amorosa.

Asimismo, las redes sociales impulsaron nuevamente esta referencia entre las nuevas generaciones. Las redes sociales las redes sociales convirtieron una referencia televisiva en un código compartido entre usuarios, en su mayoría de Latinoamérica.

Es una tradición latinoamericana.

¿Qué significa regalar flores amarillas el 21 de septiembre?

El 21 de septiembre coincide con el comienzo de la primavera en varios países del hemisferio sur, entre ellos Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. La fecha quedó relacionada con flores, renovación y nuevos comienzos, aunque el regalo también puede entregarse fuera de relaciones.

El México, la situación es diferente porque la primera comienza alrededor del 20 o 21 de marzo. Sin embargo, septiembre también también adquirió relevancia por la influencia de Floricienta y las redes sociales. Ante ello, esta fecha se extendió como una tendencia regional que va más allá del calendario.

El significado atribuido a las flores amarillas depende de la intención de quien las entrega. Actualmente puede representar amor, ilusión, amistad, alegría, agradecimiento o nuevos comienzos. El gesto puede dirigirse a una pareja, amistad, familiar cercano, ex pareja , persona innombrable, compañero de trabajo o alguien cercano .

Entre las opciones para regalar aparecen girasoles, rosas amarillas, tulipanes, gerberas y margaritas. Sin embargo, no existe una especie obligatoria para seguir la tendencia. El elemento principal es el color amarillo, mientras que la elección puede depender del vínculo, ocasión, disponibilidad y presupuesto.

No existe una obligación de regalar flores amarillas el 21 de septiembre. Se trata de una tendencia cultural y digital difundida mediante redes sociales y entretenimiento. Por ello, el gesto puede realizarse de manera personal según la intención del regalo.