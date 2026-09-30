Federación Suiza de Fútbol decide no respaldar la reelección de Gianni Infantino al frente de la FIFA

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Gianni Infantino perdió este miércoles un apoyo con alta carga simbólica en su intento de seguir al frente de la FIFA, luego de que el comité central de la Federación de Fútbol de Suiza (ASF), su país natal y sede del órgano rector del balompié mundial, optara por retirar su respaldo debido principalmente a la crisis provocada por el plan fallido de abrir la institución a inversores privados.

Cuestionamiento a la gobernanza e inconformidad institucional

La entidad helvética decidió replantear el apoyo que le había otorgado al dirigente italosuizo en junio de cara a las elecciones de marzo de 2027, sumándose a las severas críticas que la UEFA ha mantenido hacia su gestión.

"Varios sucesos suscitan dudas fundamentales sobre la dirección, la gobernanza, la transparencia y los procesos de decisión en el seno de la FIFA", indicó la Federación helvética en su pronunciamiento oficial.

Esta postura evidencia la profunda brecha entre la cúpula del fútbol europeo y el actual modelo de gestión de la entidad internacional, intensificada tras decisiones controversiales en torneos recientes y el intento de reestructuración financiera de la organización.

Asimismo, la tensión con los estamentos de la región se vio acentuada tras la controversia generada en pleno Mundial por el caso de la suspensión anulada al delantero estadounidense Folarin Balogun.

Ruptura formal de la ASF con la candidatura de Infantino

El descontento dentro de la federación suiza escaló tras conocerse el proyecto para crear una nueva sociedad con capitales privados, lo que derivó en la pérdida de confianza en la conducción del directivo.

"No podemos asumir la responsabilidad de continuar respaldando la candidatura de Gianni Infantino", sentenció el presidente de la Federación Suiza, Peter Knäbel, al exigir los más altos estándares de trazabilidad y responsabilidad institucional.

🚨 ¿EL FIN DEL MONOPOLIO DE LA FIFA? ⚽💥



Estalló la rebelión en el fútbol global. Desde la Cumbre del Fútbol, la dirigencia europea lanzó duras críticas a la gestión de Gianni Infantino, rechazando la concentración de poder y la mercantilización del deporte. pic.twitter.com/JYUsexs9Ed — Deportes teleSUR (@DeportesTeleSUR) September 30, 2026

A pesar de la retirada del respaldo de su país de origen, Infantino se mantiene por el momento como el único candidato registrado para el proceso electoral, cuyo periodo de inscripción de listas finaliza el próximo 18 de noviembre.

El máximo dirigente del fútbol internacional encabeza la FIFA desde el año 2016 y busca extender su mandato formalizando su reelección en los comicios programados para marzo de 2027.

En ese sentido, Gianni Infantino deberá hacer frente al ciclo electoral con miras a 2027 sin el respaldo de la federación de su propio país, en medio de un escenario de crecientes tensiones con las directivas del fútbol europeo.