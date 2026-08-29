Cuando los hombres usaban tacones: la historia que pocos conocen sobre este calzado

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Tendencias

Si piensas en tacones, seguro se te vienen a la mente vestidos de gala, alfombras rojas o divas del cine. Pero la historia de este calzado es bastante curiosa: nacieron hechos para hombres y al inicio no tenían nada que ver con la moda ni con estilizar la figura.

El origen de los tacones

Para encontrar el origen de los tacones hay que viajar hasta Persia, en el siglo XVI. En aquella época, los jinetes utilizaban zapatos con tacón para mantener los pies bien sujetos a los estribos mientras montaban a caballo.

La idea no era lucir elegantes ni llamar la atención. Era algo mucho más práctico: tener mayor estabilidad sobre el caballo y poder manejar mejor sus arcos durante las batallas. Y como los guerreros eran hombres, fueron ellos quienes comenzaron a utilizar este curioso tipo de calzado.

Con el paso del tiempo, estos jinetes persas ampliaron sus relaciones comerciales con Europa y sus zapatos terminaron llamando la atención de las cortes.

Pero los aristócratas europeos no necesitaban precisamente montar a caballo para copiarlos. En realidad, encontraron en los tacones una nueva manera de mostrar que tenían dinero y poder.

En una época en la que las clases nobles apostaban por prendas cada vez más llamativas y poco prácticas, los tacones encajaron perfecto. Mientras la gente que trabajaba necesitaba zapatos cómodos para moverse, los nobles podían darse el lujo de caminar con un calzado incómodo simplemente porque podían.

Tacones entre monarcas

Uno de los personajes que más impulsó esta moda fue Luis XIV, el famoso Rey Sol de Francia, durante el siglo XVII. El monarca medía alrededor de 1,63 metros y encontró en los tacones una forma de verse más alto frente a los integrantes de su corte.

Pero había un detalle que hizo todavía más especial a sus zapatos: los tacones eran rojos. Ese color estaba reservado para la nobleza, así que llevarlos no era simplemente una cuestión de gusto. Era prácticamente una manera de decirle a todos: "mira quién manda".

Y Luis XIV no fue el único hombre poderoso en lucirlos. Existen retratos de Carlos II de Inglaterra utilizando zapatos de tacón, mientras que en España el futuro rey Fernando VI también aparece representado con este tipo de calzado desde que era niño. Incluso sus zapatos tenían el característico color rojo.

¿Cuándo pasaron a ellas?

Durante ese mismo periodo, las mujeres de la nobleza comenzaron a incorporar elementos que antes eran considerados masculinos, como sombreros y otros accesorios. Los tacones también terminaron formando parte de esa tendencia.

Pero todo cambió después de la Revolución Francesa. Las prendas demasiado incómodas y ostentosas comenzaron a perder popularidad porque se buscaba una moda más sencilla y práctica, relacionada también con una idea de igualdad entre las clases sociales.

Recién en el siglo XIX los tacones volvieron con fuerza, pero esta vez asociados principalmente a la moda femenina. La época victoriana los convirtió en una herramienta para resaltar la postura y estilizar la silueta de las mujeres.

Los hombres, por su parte, dejaron atrás esta costumbre durante mucho tiempo. Sin embargo, hacia finales del siglo XX los tacones reaparecieron en algunos espacios de la cultura ballroom y entre las drag queens.

Así que sí, aunque hoy los tacones suelen relacionarse con la moda femenina, su historia comenzó con hombres. Primero fueron usados por los jinetes persas y luego se convirtieron en un símbolo de poder entre los nobles europeos.