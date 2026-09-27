'Cuto' Guadalupe recrea escena de ¿Y dónde están las rubias? junto al 'Loco' Vargas y sorprende en redes

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un video protagonizado por Luis "Cuto" Guadalupe y Juan Manuel "Loco" Vargas llamó la atención en redes sociales luego de recrear una escena de ¿Y dónde están las rubias?. La secuencia fue grabada dentro de una camioneta y comenzó a circular entre usuarios de plataformas.

Cuto Guadalupe recreó la conocida escena

El momento muestra a ambos exfutbolistas dentro del vehículo. Guadalupe aparece en el asiento del conductor, mientras Vargas ingresa como acompañante. La escena cambia cuando empieza a sonar "A Thousand Miles", canción interpretada por Vanessa Carlton, que forma parte del momento protagonizado por Terry Crews.

El video fue difundido en redes sociales y mostró a Guadalupe siguiendo los movimientos realizados por Terry Crews en la película. El exfutbolista también cantó parte de la canción mientras permanecía sentado frente al volante de su camioneta durante la grabación del vehículo.

La recreación corresponde al personaje Latrell Spencer, interpretado por Terry Crews en ¿Y dónde están las rubias?. En la producción estadounidense, el personaje realiza movimientos al escuchar la canción de Vanessa Carlton. Guadalupe tomó como referencia esa secuencia para realizar su propia versión con Vargas.

Durante el video, Juan Manuel Vargas permanece como acompañante y observa la actuación de Guadalupe. Además, sostiene un perro de peluche mientras transcurre la escena. Este elemento también aparece relacionado con el momento de la película que ambos exjugadores decidieron recrear frente a las cámaras.

El video se volvió viral en redes sociales

La publicación comenzó a recibir atención en distintas redes sociales. El video había superado los 60 mil "Me gusta" en TikTok y también circulaba por Instagram, Facebook y X, donde los usuarios compartieron la grabación durante esos días y comentaron el contenido.

El contenido fue presentado como una recreación realizada por los dos exjugadores de Universitario de Deportes. Guadalupe asumió el papel de la escena, mientras Vargas permaneció a su lado durante la interpretación y los movimientos del personaje de Terry Crews durante la grabación del video.

La canción utilizada en la grabación es "A Thousand Miles", de Vanessa Carlton, tema que acompaña una de las escenas más conocidas de ¿Y dónde están las rubias?. En el video, Guadalupe interpreta parte del tema mientras realiza movimientos similares a vistos en la película.

La participación de ambos exfutbolistas permitió que la grabación reuniera referencias directas al filme, la canción y sus personajes. El contenido fue compartido por usuarios de redes sociales, donde la recreación de Cuto Guadalupe junto al Loco Vargas concentró la atención de usuarios en redes.