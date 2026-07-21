Libro infantil 'predijo' el triunfo de España ante Argentina con gol de Ferran Torres

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

España salió campeona del Mundial 2026 tras tumbarse 1-0 a Argentina con golazo de Ferran Torres en el alargue. Eso sí, un libro para niños 'predijo' el final con algunos cambios y rápidamente se volvió el nuevo viral en redes sociales.

España gana con gol de Ferran Torres

El Mundial 2026 llegó oficialmente a su fin y lo hizo con una final que dejó a la hinchada con los pelos de punta. España y Argentina se enfrentaron por el título en un partido intenso, cerrado y con pocas oportunidades claras para romper el empate.

Cuando todo pintaba para irse hasta los penales, Ferran Torres apareció en el alargue para clavar el único gol del partido. El valenciano se convirtió en la gran figura del día y le dio a 'La Roja' un triunfazo histórico por 1-0.

El tanto hizo que muchos aficionados recordaran a Andrés Iniesta y su inolvidable gol en la final del Mundial de Sudáfrica 2010. Ferran, por su parte, aseguró que aquel momento "estaba escrito", aunque seguro ni imaginaba que la frase se podía tomar de forma tan literal.

Y es que, días antes de la gran final, una joven española había encontrado una peculiar historia en una librería de Estados Unidos. Lo que parecía una simple publicación para niños terminó desatando toda una locura entre los seguidores del fútbol.

Libro infantil 'predijo' el triunfo de España

La joven compartió en redes sociales un video en el que mostraba las páginas de un libro infantil. Para sorpresa de todos, la historia señalaba que España disputaría la final del Mundial contra Argentina y que Ferran Torres sería el encargado de marcar el gol de la victoria.

Sí, como lo leen. El libro acertó a los dos finalistas y también al futbolista que terminaría dándole el campeonato a España. Eso sí, no todo ocurrió exactamente como aparecía en sus páginas, pues la publicación indicaba que el marcador final sería de 2-1 y no de 1-0.

Esta diferencia generó todo tipo de bromas entre los internautas, especialmente porque durante el partido se anuló un gol de Nico Williams. Algunos usuarios comentaron, con bastante picardía, que hasta el árbitro parecía haber leído la historia y quiso evitar que el resultado se alejara todavía más de aquella curiosa "predicción".

Como era de esperarse, el video se volvió viral en cuestión de días. La publicación superó los nueve millones de reproducciones y provocó cientos de comentarios de personas sorprendidas por la enorme coincidencia entre el relato infantil y lo sucedido en la final.

De esta manera, el libro infantil 'predijo' el triunfo de España ante Argentina al anticipar la final del Mundial 2026 y señalar a Ferran Torres como autor del gol ganador, aunque falló en el marcador definitivo.