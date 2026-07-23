María Pía Copello cuenta la verdad sobre su pelea con Timoteo: "No quedamos tan bien"

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante años, María Pía Copello evitó hablar sobre su pelea con Timoteo para no romper la ilusión de quienes crecieron viendo el exitoso programa infantil. Sin embargo, ahora decidió sincerarse y revelar qué ocurrió realmente con Ricardo Bonilla, el actor que dio vida al querido personaje.

¿Qué pasó con Timoteo?

En el último episodio de su podcast, María Pía Copello sorprendió al referirse, sin filtros, a la relación que mantiene actualmente con Ricardo Bonilla. La conductora dejó en claro que entre ambos no existe nada pendiente por perdonar y descartó que haya un conflicto personal que deba resolverse.

Según explicó, durante mucho tiempo optó por guardar silencio porque siempre quiso preservar la magia que significó María Pía y Timoteo para miles de familias peruanas.

"Yo siempre he tratado de mantener esa magia bonita con Timoteo porque fueron casi 7 años de chamba en donde estuvieron de repente dos generaciones con nosotros", dijo.

Sin embargo, confesó que llegó un momento en el que decidió responder debido a las constantes indirectas que, asegura, recibía por parte de Ricardo Bonilla.

"Y no me parecía bien ir contando por ahí que habían cosas que pasaban, pero siempre había una provocación del otro lado. Hay un momento donde también meten el dedo en la llaga y también contesto, me pico como todo el mundo", añadió.

La razón del distanciamiento

Luego de aclarar cómo se desarrolló el distanciamiento, María Pía Copello explicó que el verdadero origen de la pelea con Timoteo fue un desacuerdo económico que surgió cuando Ricardo Bonilla comenzó a manejar también los negocios relacionados con los circos y las giras del exitoso espacio infantil.

La conductora relató que, tras la salida de Karina Rivera, Ricardo Bonilla negoció con el canal para asumir ese rol empresarial, lo que, según contó, terminó generando un evidente conflicto de intereses.

"Es verdad que no quedamos tan bien, nuestro tema principal fue económico. Cuando se fue Karina, él negoció con el canal tener los circos y las giras. Entonces, él se vuelve juez y parte. Él era el muñeco y también el empresario y ahí empezaron los problemas", manifestó.

De acuerdo con su versión, mientras él participaba como artista y empresario, las condiciones económicas para ella no eran las más justas.

"Claro, pagas derecho de piso un cierto tiempo, pero tampoco vas a llenar un coliseo y ganar US$100. Entonces yo decía, 'Oye, aguanta, acá algo no me cuadra porque las cinco entradas que están acá delante ya pagaron mi bolo'", agregó.

Pese a ese episodio, María Pía aseguró que prefiere quedarse con los buenos recuerdos de aquellos años: "Pero yo siempre he tratado de guardar esa magia porque en verdad sí le he tenido cariño".

Recordó que trabajar junto a Timoteo le permitió crecer como conductora, recorrer distintas ciudades del país y vivir experiencias que aún conserva con mucho cariño.

"Yo aprendí un montón. Eso me dio mucha experiencia como conductora, me hizo viajar por todo el Perú. He pasado los momentos más lindos y créeme que cuando yo lo veo a Ricardo dentro del traje, yo tengo los sentimientos más lindos. Ya cuando sale el traje y es otra cosa", finalizó.

Así, María Pía Copello contó la verdad sobre su pelea con Timoteo y aclaró que el distanciamiento con Ricardo Bonilla nació por un tema económico, más que por diferencias personales.