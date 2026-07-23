Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este jueves 23 de julio?

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Descubre cuál es el precio del dólar y la cotización del tipo de cambio en la apertura de la jornada de este jueves 23 de julio para tomar decisiones financieras oportunas y aprovechar las mejores oportunidades del mercado cambiario.

Dólar, cotización hoy en Perú: Precio Sunat

¿Subió o bajó el precio del dólar en Perú? Es una de las interrogantes que muchas personas se realizan en los últimos días si piensan tener ahorros en dólares o planean comprar esta moneda.

Identificar a tiempo el valor y el comportamiento de esa divisa estadounidense en nuestro país, les permite tomar mejores decisiones financieras, ahorrar dinero y anticipar posibles cambios en los precios de bienes y servicios. Por ello, dado que el mercado financiero es muy volátil, es crucial mantenerse informado antes de realizar cualquier operación con dólares.

En ese marco, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado cambiario peruano, de acuerdo a los valores reflejados en el portal oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para este jueves 23 de julio.

JUEVES 23 DE JULIO Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este miércoles 22 de julio? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.393 S/ 3.403

Las cifras dadas a conocer líneas más arriba en el portal oficial del organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reflejan una leve variación al alza en comparación al día de ayer, miércoles 22 de julio donde el precio de la compra era de S/3.398 y la venta a S/3.404.

Tipo de cambio dólar paralelo este 23 de julio

Si observas el comportamiento del dólar minuto a minuto, podrás anticipar movimientos en el tipo de cambio del dólar e identificar si la tendencia es al alza o a la baja para decidir cuándo operar. En ese marco, es ideal conocer también cuál es el precio del dólar paralelo o también conocido como 'Ocoña' que se cotiza en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú.

Según el portal cuantoestaeldolar.pe, el tipo de cambio cotiza de la siguiente manera en la mañana de este jueves 23 de julio:

Cotización del dólar en el mercado paralelo u Ocoña.

Así cotizó el dólar ayer, 22 de julio

Como se sabe, el precio del dólar se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La entidad liderada por Julio Velarde dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer, 22 de julio:

En S/3,3420, (con una apertura de S/3,3980), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,4010, con un máximo de S/3,4030 y un mínimo de S/3,3970.

Conocer el precio del dólar hoy en Perú es importante porque influye directamente en la economía de las personas, las empresas y el costo de diversos productos y servicios. Por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para este jueves 23 de julio.