Corte de AGUA en Lima el 24 de julio: ¿Qué distritos se verán afectados y en qué horario?

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de agua en Lima programado para el 24 de julio. Descubre qué distritos se verán afectados y en qué horario, de acuerdo al último reporte de Sedapal, quien insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya.

Motivo del corte de agua en Lima el 24 de julio

El viernes, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. De acuerdo a la empresa estatal, las acciones que ejecutará tienen como objetivo seguir optimizando el suministro y mejorando la infraestructura de abastecimiento.

En ese marco, insta a sus usuarios a tomar medidas preventivas desde ya como el almacenamiento anticipado del recurso hídrico en recipientes limpios para aminorar el impacto de no contar con el servicio por determinadas horas. Asimismo, pone a la disposición de los vecinos de las zonas que se verán afectadas con la medida el número del (01) 317-8000.

Distritos de Lima afectados por corte de agua: Zonas y horarios

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. Para tomar precauciones desde ya, te revelamos la lista de las zonas afectadas el viernes 24 de julio:

En Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. San Antonio de Carapongo 4ta etapa. Cuadrante: APV Cruz de Mayo de Carapongo.

Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. San Antonio de Carapongo 4ta etapa. Cuadrante: APV Cruz de Mayo de Carapongo.

Desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Asoc. El Olivar del Portillo - E_Carapongo, Asoc. Parcela Señor de los Milagros.

En San Juan de Lurigancho

Corte de agua afectará diversas zonas de SJL

Sin agua en el Callao

Desde las 9:00 a.m. del 24 de julio hasta las 3:00 a.m. del 25 de julio en Av. Néstor Gambeta, Av. Morales Duárez, calle Circunvalación, calle El Sol, Av. Argentina, calle 4, Av. Pérez Salmón, calle Fernando Wieland, Av. Óscar Benavides, Ps. Callejón Villegas, calle Callejón, Industrial, Av. Atalaya.

En Villa María del Triunfo

Corte de agua en VMT el 24 de julio.

Sin servicio temporal en Lima Cercado

Sectores afectados en Lima Cercado.

Sectores afectados en Carabayllo

Áreas donde será el corte de agua.

Finalmente, Sedapal reporta que otros sectores que se verán afectados desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Carabayllo por la interrupción temporal del servicio de agua potable el 24 de julio serán A.H. Las Delicias, A.H. El Palomar, A.H. Los Rosales, Asoc. Vivienda Familias Viña del Carmen Santa Ana de Carabayllo, Asoc. de Propietarios Villa del Carmen de Carabayllo, Asoc. Vivienda Los Ángeles del Naranjal, Asoc. Vivienda Villa El Carmen, Asoc. Fundo Villa Santa Rosa, Bello Horizonte.

Así que debido a los trabajos orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, Sedapal anuncia nuevo corte de agua que afectará diversos distritos de Lima el viernes 24 de julio. A través de su página oficial dio a conocer la lista de las zonas que no contarán con el servicio por determinadas horas.