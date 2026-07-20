La inesperada reacción de Speed al ver a Messi llorar tras perder la final del Mundial 2026

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El popular streamer IShowSpeed generó sorpresa mundial con su reacción emotiva al ver a Lionel Messi llorar después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026. Su gesto contrastó con su habitual apoyo a Cristiano Ronaldo.

El momento que impactó en el estadio

El creador de contenido asistió al partido como invitado de la FIFA y participó activamente en la ceremonia de clausura del torneo interpretando su canción World Cup Champions. Tras el pitazo final del encuentro decisivo, las cámaras mostraron a Messi afectado.

¡Messi está llorando! ¡Messi está llorando! No, hermano. Tengo que aplaudir. Este podría ser el último Mundial de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, hermano. Recién ahora me doy cuenta", dijo el streamer tras conmoverse durante su transmisión en vivo desde el estadio.

Durante el transcurso de la final del mundial entre Argentina y España, Speed dedicó varios comentarios positivos al conjunto albiceleste. Destacó que nunca había visto a un equipo jugar con tanto corazón como lo hizo Argentina en el partido.

El creador de contenido explicó que las victorias de Argentina se deben principalmente al esfuerzo y entrega total de sus jugadores en cada encuentro. Señaló específicamente la reacción del equipo cuando perdían por dos goles en la segunda mitad.

Reconocimiento al equipo argentino

Sus palabras sobre el partido y la reacción ante Lionel Messi se viralizaron rápidamente en todas las redes sociales. Muchos seguidores expresaron asombro porque Speed es conocido por su fuerte fanatismo hacia Cristiano Ronaldo a lo largo de todo el torneo.

El popular creador de contenido había apoyado públicamente a rivales de Argentina en ocasiones anteriores de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, en esta final mostró un lado completamente diferente al aplaudir a Messi y reconocer el espíritu competitivo de la selección sudamericana.

La participación de Speed en el evento incluyó momentos previos muy visibles para el público. Su presencia como streamer destacado generó gran atención mediática desde el inicio del campeonato internacional de fútbol.

La imagen de Leo Messi visiblemente emocionado tras la derrota conmovió a fanáticos de todo el mundo. Speed contribuyó a amplificar este momento al compartir su sorpresa y respeto en tiempo real con miles de espectadores.

Tras ello, la reacción del streamer al ver al delantero argentino llorar tras perder la final de la Copa del Mundo 2026 ante España junto con su elogio al corazón de la selección sudamericana quedó como uno de los momentos más recordados del torneo internacional.