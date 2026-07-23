Mia Khalifa gana una suma millonaria tras apostar por España en la final del Mundial 2026

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mia Khalifa ganó una suma millonaria tras confiar en España durante la final del Mundial 2026, un partido que la tuvo como protagonista fuera de la cancha. La celebridad compartió con sus seguidores los detalles de su apuesta y celebró el triunfo del equipo europeo frente a Argentina.

Mia Khalifa y su apuesta millonaria

Todo comenzó antes de la gran final del Mundial 2026, cuando Mia Khalifa dejó clara su postura en redes sociales y mostró su apoyo simbólico a España durante el torneo.

La influencer había expresado en sus publicaciones que quería ver caer a Argentina y que apoyaría a cualquier rival que enfrentara al conjunto sudamericano.

Días antes del partido decisivo, Mia Khalifa compartió imágenes vistiendo la camiseta de España y mostrando su respaldo al equipo europeo. Incluso, durante la semifinal del campeonato, adelantó su intención de ir en contra de Argentina sin importar quién fuera su rival.

"Solo sepan que estaba preparada para ir en contra de Argentina hoy, sin importar qué", escribió en sus redes sociales. Finalmente, para la gran final disputada en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Mia Khalifa decidió llevar su apuesta a otro nivel.

La ex actriz de cine para adultos apostó un millón de dólares a favor de España y compartió imágenes del boleto ganador, además de mostrar momentos de su asistencia al encuentro luciendo una camiseta de Lamine Yamal del Barcelona FC.

Mia Khalifa celebra su millonario premio

El encuentro entre España y Argentina se mantuvo igualado durante gran parte del partido, hasta que en el tiempo suplementario llegó el único gol del encuentro. Ferran Torres marcó la diferencia y permitió que España consiguiera la victoria por 1-0, resultado que terminó confirmando la apuesta de Khalifa.

La apuesta tenía una cuota de 1,65, por lo que la influencer recibió aproximadamente 1,65 millones de dólares, obteniendo un beneficio cercano a los 650 mil dólares después de descontar el dinero invertido inicialmente.

Tras conocer el resultado, Mia Khalifa celebró en sus redes sociales con el mensaje: "Lo creí y gané a lo grande. Estoy muy orgullosa de mi país natal, España (aunque no tengo ni una gota de sangre española)".

Además, también compartió una reflexión sobre las apuestas deportivas y señaló: "Toda apuesta deportiva al final del día es confiar y escuchar a la intuición divina".

Es así que Mia Khalifa ganó una suma millonaria tras apostar por España en la final del Mundial 2026, luego de acertar el resultado del partido frente a Argentina.