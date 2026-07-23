Gobierno declara estado de emergencia en dos distritos de Junín por impacto de daños de sismo de magnitud 5.1

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno declara el estado de emergencia en dos distritos de Junín tras los graves daños ocasionados por el sismo de magnitud 5.1 registrado el sábado 18 de julio y que dejó cinco muertos, decenas de heridos y varios damnificados.

Sismo 5.1 en Junín: Estado de emergencia en distritos afectados

Como se recuerda, el Gobierno de José María Balcázar había declarado hace solo unos días, el estado de emergencia en cinco distritos de Junín, tras el sismo de magnitud 5.1 registrado el último sábado, que tuvo como epicentro la provincia de Chupaca.

A través del decreto supremo Supremo N.° 106-2026-PCM se precisaba que la medida alcanzaba a los distritos de Chongos Bajos y San Juan de Iscos, en la provincia de Chupaca, así como a Chupuro, Viques y Huacrapuquio, en la provincia de Huancayo.

Sin embargo, este jueves 23 de julio, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en otros dos distritos más de la región Junín: Ahuac de la provincia de Chupaca y en Huayucachi de la provincia de Huancayo. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N° 111-2026-PCM, publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Ayuda a afectados por el sismo en Ahuac y Huayucachi

La disposición busca agilizar la atención de la población afectada y facilitar la ejecución de acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación en las zonas más comprometidas de estos dos últimos distritos de Junín tras el fuerte movimiento telúrico. La disposición regirá por un plazo de 60 días.

De acuerdo al decreto supremo, el Gobierno Regional de Junín y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de diferentes ministerios y demás instituciones públicas y privadas involucradas, ejecutarán medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.

"Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo con las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes", se lee en el documento oficial que lleva la rúbrica del jefe de Estado.

Medidas tomadas en distritos Ahuac y Huayucachi en respuesta a daños por sismo 5.1 en Junín.

Bienes y servicios que se donarán a afectados por sismo en Junín

El decreto supremo también precisa que el objetivo de ayudar a las personas afectadas por el sismo de magnitud 5.1 sentido el sábado 18 de julio, se autoriza la donación de bienes de primera necesidad y asistencia humanitaria al amparo de la Ley N° 30498.

Entre los insumos priorizados destacan alimentos, agua, medicinas, abrigo, carpas y útiles de aseo. Asimismo, se dan a conocer los siguientes servicios gratuitos que se ofrecerán en los distritos declarados en emergencia:

Servicios de catering , servicios médicos, servicios de transporte, servicios logísticos de despacho, traslado y almacenaje, servicios de operadores y cualquier otro servicio que sea necesario para atender los requerimientos de la población afectada.

, servicios médicos, servicios de servicios logísticos de despacho, traslado y almacenaje, servicios de operadores y cualquier otro servicio que sea necesario para atender los requerimientos de la población afectada. Insumos médicos y sanitarios: Medicamentos, vacunas, equipos médicos, repelentes y bloqueadores solares.

Medicamentos, vacunas, equipos médicos, repelentes y bloqueadores solares. Refugio y vestimenta: Carpas, bolsas de dormir, ropa de abrigo, calzado, botas de jebe y colchones.

De esa manera, tras los graves daños a consecuencia del fuerte sismo de magnitud 5.1 que se registró el 18 de julio en Junín, el Gobierno anunció este jueves 23 que se declara en estado de emergencia los distritos de Ahuac y Huayucachi para "la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias".