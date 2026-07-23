Mia Khalifa vuelve a burlarse de Argentina y ridiculiza a Enzo Fernández: "VARgentina"

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sin dejar de lado el lío del Mundial 2026, Mia Khalifa volvió a colocarse en el centro de la conversación. Esta vez, la influencer volvió a la carga contra Argentina y puso en la mira a Enzo Fernández, generando nuevamente un intenso debate en las redes sociales.

Mia Khalifa vuelve a burlarse de Argentina

La polémica entre Mia Khalifa y la Selección Argentina parece no tener punto final. Durante todo el Mundial 2026, la actriz de contenido para adultos dejó en claro su respaldo a España y su postura en contra del combinado argentino, publicando constantes mensajes que no pasaron desapercibidos.

En la final del torneo volvió a generar comentarios al utilizar el término "VARgentina" para insinuar supuestos beneficios arbitrales para el equipo de Lionel Messi, una publicación que rápidamente se viralizó y despertó críticas de miles de usuarios.

La controversia incluso alcanzó a la cantante Rosalía, quien compartió un video de TikTok publicado por Khalifa donde celebraba el triunfo español utilizando la canción La Perla.

Tras las reacciones de los argentinos, Rosalía aclaró que solo difundió el video porque incluía su tema musical y aprovechó para expresar el cariño que siente por Argentina.

Mia Khalifa ridiculiza a Enzo Fernández

Sin embargo, Mia Khalifa no dio marcha atrás. Luego de la final decidió enfocar sus publicaciones en Enzo Fernández, una de las figuras de la selección de Lionel Scaloni.

A través de X (antes Twitter), compartió dos imágenes del mediocampista. En una aparecía realizando el recordado gesto del Topo Gigio tras marcar frente a Inglaterra en las semifinales y, en la otra, se veía el momento en que recibió la tarjeta roja durante la final ante España luego de una infracción sobre Pau Cubarsí.

La publicación fue interpretada por muchos usuarios como una burla directa al futbolista y provocó una inmediata respuesta de los hinchas argentinos.

Entre los mensajes que más se repitieron estuvieron: "Hacerle un gol a Inglaterra, país que ocupa ilegítimamente nuestro territorio, vale por mil tarjetas rojas"; "Qué obsesión tiene con nosotros" y "¿Por qué estás tan obsesionada con un país que no visitaste en tu vida ni te hizo absolutamente nada?".

Así, Mia Khalifa volvió a burlarse de Argentina al compartir una publicación con la que ridiculizó a Enzo Fernández. El mensaje desató la respuesta de los hinchas y prolongó una polémica que comenzó durante el Mundial 2026, y dejó claro que no piensa abandonar sus provocaciones virtuales.