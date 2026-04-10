¿Fan de Goku? Conoce el restaurante temático de Dragon Ball en Lima que mide tu ki

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Tendencias

Si eres fan de Goku, en Lima hay un restaurante temático de Dragon Ball que está dando de qué hablar, no solo por su comida inspirada en el anime, sino porque incluso puedes medir tu ki y descubrir tu nivel sayayin.

Restaurante Dragon Ball en Lima

Para quienes crecieron viendo Dragon Ball, este lugar es un viaje directo a la infancia. Se trata de Hollyfood, un restaurante temático en San Borja que ha logrado recrear el universo de Goku con una ambientación que atrapa desde el primer momento.

Desde que entras, todo está pensado para meterte en la historia: figuras de distintas sagas, colores llamativos y detalles que hacen que cada espacio del local tenga algo especial. No es solo un restaurante, es toda una experiencia para los fans.

Uno de los atractivos que más llama la atención es su máquina para medir el ki. Tal cual como en el anime, los visitantes pueden probar su nivel sayayin y descubrir qué tan cerca están de alcanzar el poder de Goku o Vegeta. Sin duda, uno de los momentos más comentados dentro del lugar.

Sabor con estilo Dragon Ball

El personal es uno de los detalles que más llama la atención, ya que está vestido como si fueran del planeta Bellita, sumando de lleno a la experiencia inmersiva del lugar.

Pero no todo es decoración. La carta también está totalmente inspirada en Dragon Ball, con platos que combinan sabor y creatividad. A esto se suman las hamburguesas temáticas como la de la nave Trunks y papitas fritas de Goku y Vegeta, con presentaciones que conectan directamente con los fans.

A esto se suman bebidas que evocan la infancia y un ambiente que acompaña cada detalle. La propuesta no es solo comer, sino vivir una experiencia completa dentro del mundo de Dragon Ball.

Además, el restaurante incluye un juego donde los asistentes pueden ganar premios, desde toallas de Dragon Ball Z hasta un muñeco gigante, lo que le da un plus interactivo que termina de enganchar.

Con el paso del tiempo, Hollyfood se ha convertido en una alternativa distinta en Lima, ideal para quienes buscan algo más que una salida tradicional.

Y según quienes ya han ido, hay algo que queda claro: la ambientación es de primer nivel y la comida no se queda atrás, logrando una experiencia redonda.

Así, Hollyfood —el restaurante temático de Dragon Ball en Lima— se posiciona como una experiencia imperdible para cualquier fan de Goku.