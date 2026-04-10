¿Fan de Hello Kitty? Esta cafetería en Lima está sorprendiendo con su experiencia temática

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Tendencias

En Lima cada vez aparecen más spots temáticos, pero pocos han generado tanto revuelo como Kittys Moncaffee Perú. Esta cafetería ubicada en San Juan de Miraflores se ha convertido en tendencia por ofrecer una experiencia completamente inspirada en el universo de Hello Kitty.

Cafetería temática de Hello Kitty

En pleno San Juan de Miraflores, esta cafetería temática se hizo para que cada detalle sea purito kawaii. Desde cómo luce el local hasta cómo te sirven, todo está planeado para que vivas algo diferente a lo de siempre.

Uno de los puntos que más sorprende a los visitantes es que los pedidos llegan personalizados, con nombres en las cajas y presentaciones especiales que hacen que cada visita se sienta única. Además, el local cuenta con juegos en las mesas, lo que hace más entretenida la espera.

La carta de Kittys Moncaffee Perú es uno de sus mayores atractivos. Entre lo más pedido están las hamburguesas temáticas como la Kitty Burger y versiones inspiradas en otros personajes, todas acompañadas de papas al hilo y bebidas personalizadas.

En la parte dulce, la cafetería ofrece tortas de chocolate, alfajores, galletas temáticas y brownies bañados en chocolate blanco. Todo mantiene una presentación inspirada en la estética kawaii, lo que hace que no solo sea comida, sino también una experiencia visual.

Gracias a su concepto visual y su propuesta diferente, Kittys Moncaffee Perú se ha vuelto uno de los lugares más compartidos en redes sociales. Muchos visitantes destacan la experiencia como ideal para fotos, contenido y salidas diferentes dentro de Lima.

Exposición de Hello Kitty en Miraflores

La fiebre por Hello Kitty no es nueva en Lima, y uno de sus momentos más comentados se vivió en Miraflores a fines del 2024. En el marco de la celebración mundial por los 50 años del personaje, el distrito fue escenario de una exposición artística que convirtió al Palacio de las Artes en un punto de encuentro para los fans.

La expo estuvo instalada en las salas del primer piso del Palacio Municipal de Miraflores, ubicado en la avenida José Larco 450, y contó con ingreso libre para el público.

Además, hubo talleres gratuitos como parte de la experiencia "Kitty x MW", donde los asistentes pudieron dibujar, pintar y explorar su creatividad inspirada en el universo de Hello Kitty.

Kittys Moncaffee Perú continúa destacando en Lima por su experiencia temática inspirada en Hello Kitty, ofreciendo una cafetería donde la comida, la presentación y el ambiente kawaii se combinan para crear una propuesta diferente que viene ganando gran atención en redes sociales.