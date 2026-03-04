¿Therians, moda adolescente o trastorno de salud mental?: Lo que revela especialista sobre habilidades sociales y cognitivas

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Tendencias

En los últimos meses, el fenómeno de los llamados "therians" ha comenzado a generar preocupación entre padres y docentes. Se trata de adolescentes que se autoperciben como animales y adoptan comportamientos relacionados con esa identidad. Algunos usan accesorios como colas o máscaras; otros imitan gestos y actitudes del animal con el que sienten una conexión.

Pero la gran pregunta es directa: ¿se trata de un trastorno de salud mental?

En entrevista con Exitosa, la psicóloga en neurodesarrollo Sheyla S. Ramírez fue clara: el fenómeno no está reconocido como un trastorno en los manuales clínicos actuales. Es decir, no existe un diagnóstico formal que clasifique a los "therians" como una enfermedad mental.

Sin embargo, la especialista explicó que existe un estudio comparativo entre población therian y no therian que arrojó datos importantes. Según esa investigación, muchos adolescentes que se identifican como tales presentan dificultades en habilidades sociales y, en varios casos, también en habilidades cognitivas.

Identidad en construcción

La adolescencia es una etapa marcada por la búsqueda de identidad. A los 14 o 15 años, los jóvenes atraviesan cambios físicos, emocionales y sociales intensos. En ese proceso, sentirse aceptados se vuelve una prioridad.

De acuerdo con lo explicado, algunos adolescentes encuentran en esta representación una forma de expresarse con mayor seguridad. Bajo esta identidad, "se sienten más en confianza para gestionar situaciones", indicó la especialista. Es decir, la figura del animal funciona como un espacio donde el joven se siente más libre y menos juzgado.

No se trata únicamente de vestirse como perro, gato o gallo. Para muchos, es una manera de canalizar emociones y pertenecer a un grupo.

Padres en alerta

Con el regreso a clases, el tema ha llegado a las aulas. Las bromas y comentarios entre compañeros forman parte de la dinámica adolescente, pero también pueden generar tensión.

Muchos padres se preguntan si deberían permitir este tipo de conductas dentro del hogar. ¿Es normal? ¿Es una etapa? ¿Hay que preocuparse?.

La psicóloga sostuvo que esta tendencia tiene límites y que, en muchos casos, puede ser pasajera.

Eso sí, recomendó que los adultos establezcan reglas claras sin recurrir a burlas o descalificaciones. La clave está en acompañar, observar el bienestar emocional del adolescente y prestar atención a su rendimiento académico y relaciones sociales.

En conclusión, el fenómeno de los "therians" no es un trastorno de salud mental reconocido. No obstante, puede estar asociado a dificultades sociales o cognitivas en algunos casos. Más que una enfermedad, se trata de una expresión identitaria que surge en una etapa sensible del desarrollo.

El debate sigue abierto, pero los especialistas coinciden en algo: cada caso debe analizarse de forma individual.