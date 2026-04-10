De ver mantis a tocar serpientes: El asombroso lugar en Lima donde puedes interactuar con animales exóticos

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Tendencias

Si pensabas que interactuar con animales exóticos era imposible en la ciudad, prepárate para sorprenderte. En pleno Lima, hay un espacio donde puedes ver mantis y hasta tocar serpientes en una experiencia que mezcla curiosidad, adrenalina y aprendizaje.

De hobby a centro interactivo

Todo comenzó en el 2020, cuando un grupo de jóvenes decidió unirse por una pasión poco común: las mantis. Así nació Moi Animales Exóticos, una comunidad que empezó criando distintas especies y compartiendo conocimientos con otros aficionados.

Lo que arrancó como un hobby fue tomando forma con el tiempo. A medida que ganaban experiencia, comenzaron a capacitar a más personas interesadas en este mundo poco explorado. El interés crecía, la comunidad también, y ya no era suficiente quedarse solo en redes o entre conocidos.

Fue así como, en el 2023, dieron el siguiente paso y crearon Artrotheca, un centro interactivo autorizado por Serfor ubicado en San Isidro, donde el público puede ver e interactuar con animales exóticos de manera segura y guiada.

Interacción con animales exóticos

Lo que hace especial a Artrotheca no es solo la variedad de especies, sino la experiencia. Aquí no se trata únicamente de observar: el visitante puede interactuar directamente con los animales, siempre bajo supervisión profesional.

Desde insectos como mantis hasta reptiles, arañas y erizos, este espacio te pone frente a frente con especies que muchos solo conocen por documentales o redes.

Detrás de esta experiencia hay un equipo sólido: veterinarios, asistentes especializados y biólogos capacitados que guían cada recorrido. Ellos no solo garantizan el bienestar de los animales, sino que también explican cada detalle de forma didáctica y entretenida.

Conciencia sobre biodiversidad

Artrotheca no se quedó solo en las visitas guiadas. Con el tiempo, amplió su propuesta con servicios que han llamado bastante la atención.

Uno de los más comentados es el show de cumpleaños, donde llevan animales exóticos a eventos y permiten que niños y adultos participen en dinámicas interactivas. La idea es clara: generar un vínculo directo que difícilmente se olvida.

También ofrecen la posibilidad de criar tu propia mascota exótica, brindando asesoría, alimento y todo lo necesario para hacerlo de manera responsable. A esto se suman las visitas escolares, tanto en el centro como en colegios, donde buscan crear conciencia sobre la biodiversidad desde edades tempranas.

Incluso cuentan con consulta veterinaria especializada, un detalle clave para quienes ya forman parte de este mundo poco convencional.

Así, lo que antes parecía imposible, como ver mantis de cerca o tocar serpientes, hoy es una realidad en Lima gracias a este espacio que apuesta por una experiencia donde puedes interactuar con animales exóticos para todo tipo de público.