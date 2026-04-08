Cura gana un auto en una rifa de su propia parroquia y genera el debate en redes sociales

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un cura sorprendió a varias personas al revelar que ganó un auto en la rifa realizada en su propia parroquia. La escena se volvió viral y tras el debate desatado en las redes sociales, el sacerdote tomó una inesperada decisión.

Cura ganó sorteo en su parroquia: Se llevó un auto

Hay momentos donde la fe y la suerte se cruzan de formas totalmente inexplicables. Una escena ha generado el debate en las redes sociales, precisamente en X, donde se difundió un video donde se refleja que un cura, identificado como Eduardo Senna, lideraba una rifa llamada 'Acción entre amigos' en su Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Brasil.

En las imágenes, que ya superan los 80 mil reproducciones, se puede ver cómo el sacerdote lidera el sorteo y rápidamente los voluntarios lanzan cientos de boletos al aire y él atrapa uno antes de que caiga al suelo.

Para sorpresa de todos los presentes en el evento, el boleto ganador fue la del cura y se llevó el mayor premio: un auto 0 km, ya que los otros objetos a ganar eran un televisor de 32 pulgadas, una freidora de aire, una computadora portátil, una parrilla eléctrica, una bicicleta y un microondas.

"Es el mío, está en blanco porque es el mío", expresó entre risas mientras las personas celebraban y aplaudían la suerte del padre, según reveló el portal G1.

Mientras algunos interpretaron el resultado como una curiosa coincidencia o incluso como una señal vinculada a su fe, otros usuarios plantearon dudas sobre la transparencia del sorteo y pidieron explicaciones, alegando que alguien que dirige el evento no debería participar.

Inesperada decisión del cura tras debate en redes

La escena que tuvo lugar en Domingo de Pascua, el 5 de abril, en en Canasvieiras, Florianópolis, Brasil, generó el debate entre los usuarios en redes sociales. Pues bien, no podían comprender por qué el cura participó en la rifa que tenía como objetivo recaudar fondos para la renovación de cinco comunidades vinculadas a la parroquia.

Ante los cuestionamientos, el padre Eduardo Senna decidió pronunciarse y explicar que, aunque compró sus boletos de forma honesta y transparente, el vehículo que ganó no era para su uso personal, sino para el beneficio de la parroquia. En ese marco, reiteró que habrá un "segundo round" para evitar malos entendidos.

La nueva rifa será el jueves 9 de mayo durante la 'Misa de la Desatadora' y para que no existan confusiones, decidió retirar sus boletos de la urna. Cabe destacar que no solo obtuvo cuestionamientos, sino que otras personas salieron en su defensa, alegando que "fue suerte, fue la mano de Dios bendiciendo a quien tanto nos ayuda".

Hasta el momento no se brindaron mayores detalles; sin embargo, la escena sigue siendo viral en las redes sociales. Pues bien, muchos se preguntaron si era correcto que un cura ganara un auto en una rifa organizada por su propia parroquia.