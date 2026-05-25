Jefe de la OMS eleva a 220 las muertes sospechosas por ébola: "La epidemia nos está superando"

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que el brote de ébola que inició en la República Democrática del Congo está sobrepasando los esfuerzos del personal sanitario. Según indicó el funcionario, hasta la fecha se han registrado 220 muertes sospechosas a causa del virus del ébola Bundibugyo, que ahora presenta sus primeros contagios en Uganda.

"Estamos ampliando urgentemente las operaciones, pero por el momento la epidemia nos está superando", declaró el director de la OMS en una conferencia de prensa llevada a cabo este lunes 25 de mayo.

Brote de ébola está superando esfuerzos de la OMS

El lunes por la mañana, Uganda notificó dos casos más de ébola, elevando a siete el número total de casos confirmados. Según ha informado en un comunicado el ministerio de Sanidad de dicho país, ambos son trabajadores sanitarios ugandeses en un centro de salud privado de la capital, Kampala.

Como los casos de ébola de Bundibugyo se han identificado en zonas urbanas de RDC, el director general de la OMS ha instado a los países fronterizos a tomar medidas inmediatas para detener su propagación y que no continúe cobrando más víctimas.

Si bien en los últimos años el ébola ha desatado varios brotes en África y se cuentan con vacunas para contrarrestar la enfermedad, el actual brote genera una profunda preocupación en el organismo internacional de salud debido a que el virus responsable no tiene tratamientos ni vacunas aprobadas.

Países brindan apoyo económico al Congo por brote de ébola

En este contexto de "emergencia de salud pública de importancia internacional", el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del gobierno de España, ha reforzado su apoyo a la respuesta humanitaria frente al brote en África Oriental mediante una contribución de 1,2 millones de euros.

La aportación española contempla una contribución de 700.000 euros al presupuesto regular de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y otros 500.000 euros destinados al llamamiento regional de emergencia en RDC.

En este contexto, el Gobierno de Estados Unidos también ha anunciado la movilización inicial de 13 millones de dólares para apoyar la respuesta de los países afectados.

En conclusión, el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su preocupación de que el brote de ébola esté superando el esfuerzo de los trabajadores sanitarios.