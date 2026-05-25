Nuevo accidente en el Metropolitano: Auto invade carril exclusivo tras chocar en plena Vía Expresa

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Metropolitano vuelve a ser protagonista de un nuevo accidente vehicular en la Vía Expresa. Esta vez, no se vieron involucradas las unidades de este sistema de transporte público, si no más bien dos autos que impactaron entre sí generando que uno de ellos invada el carril exclusivo.

Nuevo accidente en el Metropolitano

De acuerdo a los primeros reportes, el incidente tuvo lugar a la altura del Puente Benavides en Miraflores donde un carro guinda y uno plomo impactaron previamente. El impacto ocasionó que uno de los vehículos siniestrados quede completamente cruzado invadiendo el paso de los buses del Metropolitano.

En las imágenes difundidas por ATV se observa, aparentemente, como el conductor del auto guinda reclama contra el chofe del auto gris por el choque. Lamentablemente, el siniestro generó congestión vehicular con sentido a Barranco tanto en el carril particular como en el carril exclusivo del sistema de transporte.

De acuerdo al reporte del Cuerpo General de Bomberos, fueron necesarios tres unidades de rescate para atender la emergencia que afortunadamente no ha dejado heridos que reportar. Eso sí, el carro de placa D6W-493, marca Suzuki, presenta daños materiales considerables, al igual que el otro auto involucrado.

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