Sismo sacude Perú HOY, 25 de mayo: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro, según el IGP?

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sismo sacude Perú este 25 de mayo. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) dio a conocer cuál fue la magnitud y el epicentro del último temblor que sorprendió a la ciudadanía en la mañana de este lunes. ¿Lo sentiste?

Temblor hoy en Perú: ¿Cuál fue la magnitud?

Perú se encuentra ubicado en el denominado 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una región con la mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, por lo cual, los movimientos telúricos en nuestro país es recurrente. Una de las instituciones que realiza un constante monitoreo por estos eventos naturales es el IGP.

A través del Centro Sismológico Nacional (Censis), la entidad informó que un sismo de magnitud 4.0 se sintió alrededor de las 11:31 a.m. este lunes 25 de mayo con epicentro a 78 kilómetros al sur del distrito de Quilca, en la provincia de Camaná, en Arequipa.

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente también precisó en su cuenta oficial de X, que el temblor sentido hoy tuvo una profundidad de 33 kilómetros. Las autoridades locales no han reportado daños materiales o personales por el sismo en la región también conocida como la 'Ciudad Blanca'.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0311

Fecha y Hora Local: 25/05/2026,11:31:07

Magnitud: 4.0

Profundidad: 33 km

Latitud: -17.37

Longitud: -72.69

Referencia: 78 km al S de Quilca, Camaná - Arequipahttps://t.co/FBiTorjb8n — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 25, 2026

¿Sismo 4.0 en Arequipa genera alerta de tsunami?

A pesar de que el epicentro se ubicó frente a las costas de Camaná, en Arequipa, las autoridades como la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú descartó que el sismo genere una alerta de tsunami en el litoral peruano. Se aconseja mantener siempre la calma ante un movimiento telúrico de similar o mayor intensidad.

#ÚltimoSismoNacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

25-05-26 11:31:07

Magnitud: 4.0 Mw

Referencia: 78 km al S de Quilca, Camaná - Arequipa

Profundidad: 33.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/jv5YoQnyZn — Hidrografía Perú (@DHN_peru) May 25, 2026

¿Qué debe llevar la mochila de emergencia?

Frente a estas circunstancias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables para afrontar las primeras 24 horas de un desastre natural:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Eventos como el ocurrido esta mañana en Arequipa nos recuerdan de manera constante la naturaleza geológica del territorio nacional. Es así como el IGP brinda detalles del sismo que se sienten en el país como el de magnitud 4.0 que se dio este lunes 25 de mayo a 78 kilómetros al sur de Quilca, Camaná.