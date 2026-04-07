No es Matute: Sporting Cristal anunció estadio donde será local ante Cerro Porteño por Copa Libertadores

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal sigue sin poder salir del mal momento a nivel futbolístico y dirigencial que arrastra desde inicio de temporada. Y es que a pocas horas de que arranque su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, los celestes tenían en duda el estadio donde recibirán a Cerro Porteño.

En un inicio, el elenco del Rímac había programado este encuentro ante los paraguayos en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Sin embargo, a raíz de los lamentables sucesos ocurridos el pasado viernes 3 de abril, la Municipalidad de La Victoria decidió cerrar temporalmente el recinto íntimo complicando las cosas a los bajopontinos.

Sporting Cristal anunció estadio para debut en la Libertadores

Para colmo de males, Alianza Lima presentó una medida cautelar para que se levante este castigo de manera inmediata. Lamentablemente para ellos, la comuna victoriana rechazó el pedido por lo que Matute continuará cerrado de manera temporal.

En medio de esta situación, Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Sporting Cristal, declaró que el club estaba haciendo los esfuerzos necesarios por ejercer su localía en el Alejandro Villanueva, pero que si es posibilidad no podría darse, contaban con otra opción bajo la manga.

Finalmente esto se confirmó a través de un comunicado en las redes sociales de la institución rímense. En este escrito, los del Rímac dejaron en claro que hasta último momento trabajaron para recibir a Cerro Porteño en Matute; sin embargo, esto no pudo darse por lo que ahora jugarán este partido en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Sporting Cristal jugará ante Cerro Porteño en el Miguel Grau.

De esta manera, Sporting Cristal volverá a disputar un partido de Copa Libertadores en esta sede tal como sucedió ante 2 de Mayo. Eso sí, el club asegurará un operativo de seguridad acorde para que no se vuelva a dar hechos como los ocurridos con barristas de Sport Boys.

Será el debut de Zé Ricardo

En medio de esta enredada situación, Zé Ricardo fue presentado como nuevo entrenador del elenco bajopontino. El brasileño aseguró estar emocionado de asumir este reto y prometió trabajo en busca de los objetivos.

"Estoy contento, es un honor y un privilegio ser parte de la familia de Cristal. Tengo la certeza de que, si trabajamos juntos con la responsabilidad que el club merece, lograremos los objetivos institucionales", reveló.

En resumen, Sporting Cristal anunció que jugará de local la Copa Libertadores ante Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau del Callao tras el cierre de Matute.