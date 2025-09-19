Ibai Llanos y su inesperada reacción tras probar por primera vez el pan con chicharrón

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Tendencias

Ibai Llanos no se quedó con las ganas y decidió probar el pan con chicharrón, reciente ganador del Mundial de Desayunos. Lo que nadie imaginó fue la inesperada reacción del popular streamer español al degustar por primera vez este clásico de la cocina peruana.

Final de infarto en el Mundial de Desayunos

El último sábado, las redes sociales vivieron un verdadero "clásico gastronómico". El pan con chicharrón peruano y la arepa venezolana se enfrentaron en la gran final del Mundial de Desayunos, un certamen internacional organizado por el streamer español Ibai Llanos.

La expectativa fue inmensa: más de 25 millones de votos se registraron en TikTok, Instagram y YouTube. La definición fue digna de un partido de eliminatorias: el pan con chicharrón alcanzó 12,8 millones de votos, mientras que la arepa se quedó con 12,6 millones, lo que dejó una diferencia mínima de 200.000 votos.

Ibai Llanos prueba el pan con chicharrón

Tras anunciar al desayuno peruano como ganador de su torneo, Ibai Llanos Lanos tuvo su primer acercamiento al pan con chicharrón. En Barcelona, visitó el restaurante Yakumanka del reconocido chef Gastón Acurio, donde se dejó conquistar por el sabor del plato.

El streamer español no dudó en registrarlo en sus redes sociales: "Hay grandes desayunos en el mundo, pero esto es una auténtica delicia, es un 10/10", comentó en un video que se volvió viral.

Asimismo, también destacó la contundencia de este clásico peruano, asegurando que es el tipo de comida que te da energía para arrancar el día con fuerza. "Esto de desayuno, hombre, con esto vas a trabajar con ganas y con energía. Nunca había comido chicharrón. Es normal que haya ganado el mundial", señaló.

Incluso, expresó su deseo de viajar a Perú para probarlo en su propia tierra: "Tengo que ir al Perú y probarlo allí, ese es el siguiente paso", aseguró. Y no será un simple paseo gastronómico, porque además llegará para entregar la codiciada Sartén de Oro, el trofeo oficial del Mundial de Desayunos.

"Me haría mucha ilusión que este premio llegue a Perú, así que díganme dónde debería estar la sartén de oro, dónde debería colocarla, dónde debería ponerla, a quién se la debería dar porque me comprometo personalmente a volar hasta Perú para colocarlo o dárselo a quien ustedes me digan".

La inesperada reacción de Ibai Llanos al probar por primera vez el pan con chicharrón dejó en claro su impacto internacional. Este tradicional desayuno peruano, que se consagró como ganador del Mundial de Desayunos, volvió a brillar en todo el mundo.