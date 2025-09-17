Ibai Llanos y su inesperada reacción al probar el ceviche tras el éxito del pan con chicharrón

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La fiebre culinaria de Ibai Llanos sigue dando que hablar. El creador de contenido español compartió en su canal de YouTube su experiencia probando las mejores comidas de Hispanoamérica, y su reacción al ceviche peruano tras el éxito del pan con chicharrón dejó a todos sorprendidos.

Ibai Llanos se enamora del ceviche

Tras la final del Mundial de Desayunos, Ibai Llanos decidió ir un paso más allá y preparar un especial de gastronomía hispanoamericana. En este nuevo video, el streamer probó nueve platos representativos de distintos países, cada uno preparado por chefs locales que garantizan autenticidad.

Para Perú, Ibai eligió el ceviche, elaborado por Marco Charaja Porras, chef del restaurante Yakumanka de Barcelona, perteneciente al reconocido Gastón Acurio.

El plato incluyó corvina fresca, leche de tigre limeña, acompañada de canchita, choclo, camote y cebolla. Además, Ibai disfrutó la experiencia con la clásica chicha morada.

Desde el primer bocado, el streamer español reconoció que se trataba de una preparación de Yakumanka, asegurando que el ceviche era "increíble" y "espectacular", y resaltando la autenticidad de los sabores limeños. "No me cabe ninguna duda, esta es una auténtica barbaridad, esto señores, es espectacular", expresó.

Luego, tras probar los nueve platos de Hispanoamérica y vivir cada bocado con entusiasmo, Ibai compartió su impresión sobre la experiencia: "Me he quedado totalmente reventado, he disfrutado muchísimo. Quiero dar las gracias a todos los chefs que se han pasado hoy por aquí, que me han hecho disfrutar como un auténtico niño".

Además, agregó: "Sé que faltan países, sé que falta representación, así que suscribíos si queréis que cuando vaya a Latinoamérica haga el tour por todos los países y ahí sí que no haya excusa de que no haya probado ni un solo plato".

Las otras delicias que conquistaron a Ibai

Pero la experiencia de Ibai Llanos no se limitó al ceviche. El streamer aprovechó para probar platos de otros ocho países de Hispanoamérica, sumando variedad y sorpresa a su paladar. Entre los elegidos estuvieron:

Venezuela: Pabellón criollo

Pabellón criollo México: Quesadilla de birria

Quesadilla de birria Colombia: Patacón con carne mechada

Patacón con carne mechada Chile: Pastel de choclo

Pastel de choclo Ecuador: Encebollado de pescado

Encebollado de pescado Bolivia: Sopa de maní

Sopa de maní El Salvador: Pupusas,

Pupusas, Argentina: Asado

