Alex Valera le responde a Hernán Barcos tras polémica en el clásico: "El que juega en contra de mi es como un enemigo"

13/09/2025

La última edición del clásico del fútbol peruano dejó poco fútbol, pero más de una polémica. Una de las más llamó la atención fue el cruce verbal que sostuvieron Hernán Barcos y Alex Valera que dejó mucha tela por cortar. El hecho se dio luego que el delantero crema le dijera algo al goleador íntimo lo que desató su furia en el campo de juego.

Sin embargo, la controversia continuó tras el pitazo final de Jordi Espinoza ya que el 'Pirata' aseguró que su rival le había faltado al respeto y hasta se refirió a las críticas que recibió por su ausencia en algunas convocatorias de la Selección Peruana.

Alex Valera le responde a Hernán Barcos

Luego de varias semanas de lo acontecido en el Estadio Monumental, Alex Valera, quien no se había pronunciado al respecto, rompió su silencio para responderle a Hernán Barcos tras la polémica en el clásico del fútbol peruano. El delantero de Universitario fue abordado por la prensa nacional mientras estaba por partir, junto con el resto del plantel, con destino a Arequipa para enfrentar a Melgar por el Torneo Clausura.

Al ser consultado sobre la controversia con el 'Pirata', el futbolista nacional señaló que esto debió haber quedado en la cancha y no trascender fuera de la misma. Además, indicó que cualquier rival suyo es tomado como enemigo y descartó de que le hubiese faltado al respeto tal como se señaló.

"Para mí quedó en la cancha, pero parece que a la persona no le gustó y salió a declarar a la prensa. Para mí, la persona que juega en contra de mi equipo es como si fuera un enemigo y quiero ganarle y si no lo toma así de esa forma, entonces la experiencia no le sirvió. De mi parte no hubo una falta de respeto que yo haya dicho algo extradeportivo. No podría decir que lo fuera hacer sentir fuera del fútbol. Para mí muere ahí", indicó.

"Dan afirmar que en la selección no hay profesionales de calidad y yo creo que si me desconvocaron fue porque el médico me revisó. Cada uno se hace responsable de sus actos y no busca culpables. La experiencia no le sirvió (Barcos)"



🗣️ Alex Valera, jugador de Universitario pic.twitter.com/uf3DBF5ba6 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) September 13, 2025

Universitario enfrentará a Melgar

Como se recuerda, Universitario visitará la complicada plaza de Arequipa para enfrentarse a Melgar en el Estadio de la UNSA. Este duelo será más que clave para definir los destinos del Torneo Clausura ya que con una victoria se mantendría en la cima de la tabla de posiciones.

En resumen, Alex Valera le respondió a Hernán Barcos luego de la polémica ocurrida en el último clásico del fútbol peruano. El delantero crema aseguró que cualquier rival es su enemigo y descartó haberle faltado el respeto al 'Pirata'.