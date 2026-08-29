Alianza Lima vuelve a hacer historia: jugará por segundo año consecutivo el Mundial de Clubes de Vóley

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima sigue dando que hablar y ahora tiene otro motivo para celebrar. Las actuales tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley fueron invitadas al Mundial de Clubes de Vóley 2026, por lo que volverán a representar al Perú en esta importante competencia internacional. Y sí, será su segunda participación consecutiva.

Alianza en el Mundial de Clubes de Vóley

Alianza Lima llegó al Mundial de Clubes por invitación y no por campeonar, luego de repartirse los cupos del Sudamericano 2026 disputado en nuestra tierra.

En esa competencia, los clubes brasileños Bauru y Osasco lograron los dos primeros puestos y se llevaron en cancha los cupos directo al Mundial. Por su parte, Alianza Lima quedó tercero y agarró el bronce tras meterle un 3-1 a la Universidad San Martín.

Pero ahí vino el cambio que terminó favoreciendo a las íntimas. Osasco fue designado como club anfitrión del Mundial de Clubes 2026. Como el conjunto brasileño ya había conseguido su clasificación deportiva en el Sudamericano, su condición de local permitió considerar la reasignación de una plaza.

Y en ese escenario apareció Alianza Lima. Por haber terminado tercero en el torneo continental, el cuadro blanquiazul quedó entre los principales candidatos para ocupar ese cupo.

Finalmente, la invitación llegó y las tricampeonas aseguraron su presencia nuevamente en la máxima competencia internacional de clubes.

¡𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗟𝗜𝗠𝗔 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗔𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗖𝗟𝗨𝗕𝗘𝗦! 🔝🏐

El conjunto victoriano 🔵⚪ disputará su segundo campeonato mundial consecutivo luego de quedar clasificado a la máxima competencia tras quedar 3ro en el Sudamericano de clubes de este año pic.twitter.com/sfHq26DGhS — PURO VOLEY (@purovoleyPE) August 28, 2026

Alianza Lima busca hacer historia otra vez

El Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026 se jugará del 8 al 13 de diciembre en São Paulo. Para Alianza Lima será la chance perfecta para medirse mano a mano con las bravas del vóley mundial.

La historia de las íntimas en este torneo comenzó en 2025, cuando se convirtieron en el primer equipo peruano en disputar un Mundial de Clubes de Vóley.

Aquella participación significó un momento histórico para el vóley nacional y, además, dejó una victoria que quedará registrada para el cuadro blanquiazul.

En esa edición, Alianza Lima consiguió su primer triunfo en la historia del certamen tras derrotar por 3-1 al Zhetysu VC de Kazajistán. Un resultado que demostró que las peruanas podían competir en un escenario de altísimo nivel.

Ahora, un año después, las blanquiazules tendrán nuevamente la chance de mostrar todo lo que han crecido. Con el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley en el bolsillo, el equipo afrontará este nuevo reto internacional con la posibilidad de seguir dejando el nombre del Perú en lo más alto.

Así, Alianza Lima vuelve a hacer historia y jugará por segundo año consecutivo el Mundial de Clubes de Vóley. Las tricampeonas recibieron la invitación tras su tercer lugar en el Sudamericano de Clubes.