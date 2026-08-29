India: presa Bhatghar alcanza el 99% de su capacidad y amenaza con provocar una inundación masiva

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una alerta se mantiene activa en Maharashtra, India, debido al preocupante incremento del nivel de agua en la presa Bhatghar. El embalse llegó aproximadamente al 99 % de su capacidad tras las intensas lluvias de los últimos días, aumentando el temor de un posible desborde o ruptura que podría provocar inundaciones masivas en las comunidades cercanas.

¿Presa Bhatghar podría desbordarse?

La situación obligó a tomar medidas para reducir la presión sobre la infraestructura. De acuerdo con medios locales, las compuertas de la presa fueron abiertas cuando el almacenamiento alcanzó el 99 %, permitiendo disminuir el nivel hasta aproximadamente el 95 %. Sin embargo, la amenaza no ha desaparecido, especialmente mientras continúen las precipitaciones.

La preocupación se concentra principalmente en las zonas ubicadas río abajo, donde un eventual desbordamiento podría liberar grandes cantidades de agua en poco tiempo. Por ello, mantener bajo control el nivel del embalse resulta fundamental para evitar que las comunidades cercanas queden expuestas a una emergencia de grandes proporciones.

La presa Bhatghar se encuentra cerca de Bhor, en el distrito de Pune, estado de Maharashtra, y fue construida sobre el río Velvandi. Esta infraestructura cumple un papel importante en el sistema hidráulico de la región y cuenta con un mecanismo de descarga diseñado precisamente para regular el volumen de agua acumulado.

No obstante, las fuertes lluvias representan un desafío adicional para una infraestructura que tiene varios años de funcionamiento. Mientras las precipitaciones persistan, el nivel del embalse podría volver a incrementarse, obligando a mantener una vigilancia constante para evitar que alcance nuevamente niveles críticos.

🇮🇳‼️ | La presa Bhatghar llegó a su límite operativo luego de unas fuertes lluvias sufridas en los últimos días. Se estima que la capacidad estuvo a un 99 por ciento y debieron abrir compuertas para bajar ese número a 95 por ciento. El temor a una ruptura de la presa está latente... pic.twitter.com/LejoULJAcK — UHN Plus (@UHN_Plus) August 28, 2026

La situación también ha generado preocupación entre los habitantes de las zonas cercanas, ante el riesgo de que un desborde termine convirtiéndose en una inundación de gran magnitud, tal como lo ocurrido en Nepal hace unos días. Aunque las compuertas permitieron reducir el nivel del 99 % al 95 %, la continuidad de las lluvias será determinante para establecer si el peligro disminuye o vuelve a aumentar.

Tragedia en Nepal

La tragedia causada por los deslaves e inundaciones en la frontera de Nepal y China continúa agravándose y deja una cifra cada vez más devastadora. El número de muertos aumentó a 477, mientras unas 1 500 personas permanecen desaparecidas y más de 93 000 resultaron afectadas. A esta emergencia se suma ahora el riesgo de una nueva inundación que podría empeorar la situación.

El panorama se vuelve todavía más preocupante por la amenaza de una nueva inundación. Los escombros provocados por los deslaves bloquearon el curso de un río y dieron origen a una represa natural que continúa creciendo. Si esta estructura llega a romperse, el agua podría avanzar con fuerza hacia las poblaciones ubicadas en las zonas bajas.