Corte de AGUA en Lima el 31 de agosto: lista de distritos afectados y horarios, según Sedapal

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cronograma de corte de agua el 31 de agosto. Sedapal reporta que habrá interrupción temporal del servicio programado para el lunes en diversos distritos de Lima, por lo que insta a los usuarios revisar la lista con los horarios en que se ejecutará la medida.

Corte de agua el 31 de agosto: ¿cuál es el motivo?

El 31 de agosto habrá corte de agua en algunos distritos de la capital, de acuerdo al último reporte de Sedapal, que debes tener en cuenta conforme pasen las horas puede variar el cronograma. La empresa precisa que la suspensión temporal del servicio responde a los trabajos de mantenimiento preventivo programados con el objetivo de seguir optimizando el suministro y sistema de distribución.

En ese sentido, ante el anuncio de que algunos hogares se verían afectados con la medida en determinados horarios, Sedapal insta a los vecinos a tomar medidas previsionales como el almacenamiento del agua anticipado.

Además, pone a disposición el número del Aquafono (01) 317-8000, una línea telefónica habilitada para que puedas consultar las dudas que tengas sobre las incidencias en tu suministro. Recuerda que el corte de agua no será en un distrito en su totalidad, sino en determinados asentamientos humanos, calles, urbanizaciones y jirones.

Distritos afectados por corte de agua: zonas y horarios

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como los horarios de las interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el lunes 31 de agosto:

En Santiago de Surco

Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. en urb. Villa Libertad de Monterrico, asociación Pro Vivienda Villa Libertad de Monterrico.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en A. H. 11 de Mayo, A. H. 20 de Enero, A. H. 24 de Abril, A. H. Alto Casuarinas, A. H. Corazón de Jesús, A. H. El Rosal, A. H. Las Terrazas de San Juan sector Virgen del Carmen, A. H. Los Claveles II, A. H. Nueva Jerusalén, A. H. P.I. Futuro 2000 sector La Pradera, A. H. P.I. Futuro 2000 sector Libertad Huáscar, A. H. P.I. Futuro 2000 sector Nueva Jerusalén, A. H. P.I. Futuro 2000 sector Jaime Yoshiyama, A. H. Sol de Oro, A. H. Tres Cruces, A. H. UPIS Huáscar.

hasta las 10:00 p. m. en A. H. 11 de Mayo, A. H. 20 de Enero, A. H. 24 de Abril, A. H. Alto Casuarinas, A. H. Corazón de Jesús, A. H. El Rosal, A. H. Las Terrazas de San Juan sector Virgen del Carmen, A. H. Los Claveles II, A. H. Nueva Jerusalén, sector La Pradera, A. H. P.I. Futuro 2000 sector Libertad Huáscar, A. H. P.I. Futuro 2000 sector Nueva Jerusalén, A. H. P.I. Futuro 2000 sector Jaime Yoshiyama, A. H. Sol de Oro, A. H. Tres Cruces, A. H. UPIS Huáscar. Desde las 10:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. en A. H. Nueva Juventud.

En Pueblo Libre

Desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en Cercado. Cuadrante: av. Sucre, calle Rosa Toledo, av. San Martín, av. Cipriano Dulanto, jirón Carlos de los Heros, calle Nicolás Alcázar, av. Brasil, av. La Marina. Urb. Sanidad PNP.

Sectores afectados en Comas

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en P.J. El Carmen y P.J. El Carmen Alto por trabajos de limpieza de reservorio.

Saber con anticipación un corte de agua en Lima es importante porque permite a las familias organizarse y almacenar el recurso hídrico para actividades básicas como cocinar, beber, limpiar y mantener la higiene. Por ello, revisa el cronograma de la interrupción temporal del servicio programado para el 31 de agosto, según Sedapal.