Accidente en la Panamericana Norte: piedras en la vía habrían provocado fatal choque que dejó dos muertos

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de dos personas durante la madrugada de este sábado 29 de agosto en la Panamericana Norte. El siniestro ocurrió aproximadamente a las 4:30 a. m., a la altura del kilómetro 154 de la carretera que conecta las provincias de Barranca y Huacho, en la región Lima.

Identifican a conductores y víctimas

El choque involucró a un automóvil particular y un ómnibus interprovincial perteneciente a la empresa Cruz del Norte, ambas unidades terminaron protagonizando una violenta colisión que provocó la destrucción total del vehículo menor.

Como consecuencia del fuerte impacto, dos de los ocupantes del automóvil fallecieron de manera instantánea. Las víctimas fueron identificadas como Luis Francisco Magariño Rodríguez y Rodolfo Aldo Ninaquispe Remos. La magnitud del choque dejó al vehículo prácticamente reducido a chatarra, lo que dificultó las labores de auxilio y recuperación de los cuerpos.

Asimismo, otras dos personas que viajaban en el automóvil resultaron heridas. Se trata de Maicol Jorge Magariño Rodríguez y Asderual Alejos Castillo, quienes fueron auxiliados y trasladados a un centro médico cercano para recibir atención de emergencia.

Tras conocerse el siniestro, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público llegaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades procedieron con el levantamiento de los cuerpos de las dos víctimas mortales y dispusieron las acciones necesarias para esclarecer las causas del accidente.

Víctimas del accidente

Piedras habrían sido colocadas para provocar asaltos

Uno de los elementos que genera mayor preocupación alrededor del accidente es el presunto origen de los obstáculos encontrados en la carretera. Según testimonios, las enormes piedras habrían sido colocadas intencionalmente en el carril de norte a sur por presuntos delincuentes.

La modalidad consistiría en colocar objetos de gran tamaño sobre la vía para obligar a los conductores a disminuir la velocidad o detener completamente sus vehículos. De esta manera, los delincuentes podrían aprovechar el momento de vulnerabilidad para interceptar a los ocupantes y cometer robos.

En este caso, el conductor del colectivo habría intentado esquivar las piedras y sufrió un despiste. Posteriormente, redujo su velocidad, situación que habría impedido que el bus que circulaba detrás pudiera reaccionar a tiempo.

La tragedia vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan diariamente los conductores y pasajeros que utilizan la Panamericana Norte, una de las principales vías de comunicación entre Lima y las ciudades de la zona norte del país. Los accidentes durante la madrugada pueden resultar especialmente peligrosos debido a la menor visibilidad y al tránsito de vehículos que circulan a velocidad constante.